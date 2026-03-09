https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/brent-petrol-g7-hamlesiyle-100-dolara-geriledi-1104123769.html
09.03.2026
ABD ve İsrail'in İran saldırıları ardından Brent petrolde fiyatlar 118 dolara kadar çıktı.Bugün saat 16.54 itibarıyla fiyatlar kapanışa göre yaklaşık yüzde 9.5 artışla 100.80 dolar seviyesinde işlem gördü. Petrol fiyatlarının gün içindeki yükselişinin ardından kısmen gerilemesinde, G7 ülkelerinin İran kaynaklı olası arz kesintilerini dengelemek için acil petrol rezervlerini ortak kullanıma açmayı görüşeceğine yönelik haberler etkili oldu.AB ülkelerinin 12 Mart’ta petrol koordinasyon toplantısı yapacağı açıklandı.
