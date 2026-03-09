https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/abd-savunma-bakani-hegseth-savasmaya-yeni-basladik-daha-fazla-can-kaybi-olacak-1104110488.html
ABD Savunma Bakanı Hegseth: Savaşmaya yeni başladık, daha fazla can kaybı olacak
ABD Savunma Bakanı Hegseth, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının daha yeni başladığını dile getirerek 'Bu tür şeyler can kaybı olmadan olmaz. Daha... 09.03.2026, Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, CBS televizyonunda ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili soruları yanıtladı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "Bu tür şeyler can kaybı olmadan olmaz. Daha fazla can kaybı olacak" ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Donald Trump'ın bu saldırıların ardından can kayıplarının olacağını söylemekte haklı olduğunu savunan Hegseth, özellikle kendi neslinin "ABD'lilerin ülkeye tabutta dönmesinin nasıl bir şey olduğunu bildiğini" dile getirerek, 'bunun kendilerini zayıflatmadığını, savaşı bitirmek için kararlılıklarını artırdığını' savundu.'Savaşmaya henüz başladık''İran donanmasından daha fazla gemiyi batıracaklarını ve saldırılarda konvansiyonel mühimmat ve güdümsüz bombaların kullanılacağı aşamanın henüz başlamadığını' ifade eden Hegseth, 'İranlılarının bir noktada savaşta etkisiz kalacağını ve teslim olmaktan başka seçeneklerinin kalmayacağını' söyledi ve ekledi:
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, CBS televizyonunda ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili soruları yanıtladı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "Bu tür şeyler can kaybı olmadan olmaz. Daha fazla can kaybı olacak" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın bu saldırıların ardından can kayıplarının olacağını söylemekte haklı olduğunu savunan Hegseth, özellikle kendi neslinin "ABD'lilerin ülkeye tabutta dönmesinin nasıl bir şey olduğunu bildiğini" dile getirerek, 'bunun kendilerini zayıflatmadığını, savaşı bitirmek için kararlılıklarını artırdığını' savundu.
'Savaşmaya henüz başladık'
'İran donanmasından daha fazla gemiyi batıracaklarını ve saldırılarda konvansiyonel mühimmat ve güdümsüz bombaların kullanılacağı aşamanın henüz başlamadığını' ifade eden Hegseth, 'İranlılarının bir noktada savaşta etkisiz kalacağını ve teslim olmaktan başka seçeneklerinin kalmayacağını' söyledi ve ekledi:
Savaşmaya henüz başladık, henüz yükselişe geçtik. Dolayısıyla İranlılar, bunun sonucunda kimin galip geleceğini hesaba katmamışlarsa zamanla Başkan Trump'ın bu savaşta ne kadar kararlı olduğunu anlamaya başlayacaklar.