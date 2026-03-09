Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/antalyada-gocmen-faciasi-14-gocmen-hayatini-kaybetti-kayiplar-var--1104112923.html
Antalya'da göçmen faciası: 14 göçmen hayatını kaybetti, kayıplar var
Antalya'da göçmen faciası: 14 göçmen hayatını kaybetti, kayıplar var
Sputnik Türkiye
Antalya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı. 14 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. 6 organizatör gözaltına alınırken kayıp göçmenler aranıyor. 09.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-09T12:00+0300
2026-03-09T12:00+0300
türki̇ye
sahil güvenlik komutanlığı
antalya
sahil güvenlik
göçmen kaçakçılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/01/1087509132_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_08f2ed02a73490dbc7fb2fcb4ddb27b0.jpg
Antalya Finike açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. Yapılan çalışmalarda 14 düzensiz göçmenin cansız bedeni bulunurken, kayıp olanlar için arama çalışmaları başlatıldı. 6 organizatör ise gözaltına alındı. Kaçmaya çalışırken Sahil Güvenlik Komutanlığı botuna çarptıKomutanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saat 02.24'te Finike ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından içerisinde çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğu, yüksek süratli bir lastik botun tespit edilmesi üzerine olay mahalline 2 bot sevk edildiği belirtildi.Fiber karinalı lastik botun yakalanması amacıyla görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından yapılan görsel ve sesli uyarı/ikazlara rağmen yüksek süratle kaçmaya devam eden düzensiz göçmen botunun saat 05.09'da rotasını aniden Sahil Güvenlik Botunun (TCSG-9) üzerine kırdığı vurgulandı.Sahile çıkan göçmenler de yakalandı Çarpma sonucu yüksek süratli fiber karinalı lastik botta bulunan düzensiz göçmenlerin bir kısmının denize düşmesi üzerine olay mahalline Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-510), Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-104) ve 3 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-914, KB-33, KB-34) daha sevk edildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Bölgede icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde deniz yüzeyinde tespit edilen 6 düzensiz göçmen ve 1 Türk uyruklu göçmen kaçakçısı şüphelisi sağ olarak kurtarılmış, 14 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştır. Çarpma olayını müteakip fiber karinalı lastik bot ile olay yerinden kaçarak Demre ilçesi Beymelek sahilinden karaya çıkan 15 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Bahse konu olayda kayıp durumunun belirlenmesine yönelik düzensiz göçmenlerle mülakat çalışmalarına ve arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir. Olaya ilişkin Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmış olup organizatör şüphelisi 6 şahıs gözaltına alınmıştır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/ayvalikta-duzensiz-gocmenleri-tasiyan-bot-sahil-guvenlik-botuna-carpti-5-kisi-hayatini-kaybetti-1099170559.html
türki̇ye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/01/1087509132_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_a53d882e1c8aa47eb604297804ce5413.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sahil güvenlik komutanlığı, antalya, sahil güvenlik, göçmen kaçakçılığı
sahil güvenlik komutanlığı, antalya, sahil güvenlik, göçmen kaçakçılığı

Antalya'da göçmen faciası: 14 göçmen hayatını kaybetti, kayıplar var

12:00 09.03.2026
© AA / Sahil Güvenlik KomutanlığıYunanistan kaçak göçmenlere yönelik cezaları ağırlaştırıyor, dönüşleri hızlandırıyor
Yunanistan kaçak göçmenlere yönelik cezaları ağırlaştırıyor, dönüşleri hızlandırıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2026
© AA / Sahil Güvenlik Komutanlığı
Abone ol
Antalya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı. 14 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. 6 organizatör gözaltına alınırken kayıp göçmenler aranıyor.
Antalya Finike açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. Yapılan çalışmalarda 14 düzensiz göçmenin cansız bedeni bulunurken, kayıp olanlar için arama çalışmaları başlatıldı. 6 organizatör ise gözaltına alındı.

Kaçmaya çalışırken Sahil Güvenlik Komutanlığı botuna çarptı

Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saat 02.24'te Finike ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından içerisinde çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğu, yüksek süratli bir lastik botun tespit edilmesi üzerine olay mahalline 2 bot sevk edildiği belirtildi.
Fiber karinalı lastik botun yakalanması amacıyla görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından yapılan görsel ve sesli uyarı/ikazlara rağmen yüksek süratle kaçmaya devam eden düzensiz göçmen botunun saat 05.09'da rotasını aniden Sahil Güvenlik Botunun (TCSG-9) üzerine kırdığı vurgulandı.

Sahile çıkan göçmenler de yakalandı

Çarpma sonucu yüksek süratli fiber karinalı lastik botta bulunan düzensiz göçmenlerin bir kısmının denize düşmesi üzerine olay mahalline Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-510), Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-104) ve 3 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-914, KB-33, KB-34) daha sevk edildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bölgede icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde deniz yüzeyinde tespit edilen 6 düzensiz göçmen ve 1 Türk uyruklu göçmen kaçakçısı şüphelisi sağ olarak kurtarılmış, 14 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştır. Çarpma olayını müteakip fiber karinalı lastik bot ile olay yerinden kaçarak Demre ilçesi Beymelek sahilinden karaya çıkan 15 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Bahse konu olayda kayıp durumunun belirlenmesine yönelik düzensiz göçmenlerle mülakat çalışmalarına ve arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir. Olaya ilişkin Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmış olup organizatör şüphelisi 6 şahıs gözaltına alınmıştır."
Ayvalık kıyılarında 33’ü çocuk 44 kişi, iki ayrı yasadışı göçmen botun yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2025
TÜRKİYE
Ayvalık'ta düzensiz göçmenleri taşıyan bot Sahil Güvenlik botuna çarptı: 5 kişi hayatını kaybetti
7 Eylül 2025, 13:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала