Ayvalık'ta düzensiz göçmenleri taşıyan bot Sahil Güvenlik botuna çarptı: 5 kişi hayatını kaybetti
Ayvalık'ta düzensiz göçmenleri taşıyan bot, Sahil Güvenlik botuna çarptı. Kazada 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. 07.09.2025, Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan botun Sahil Güvenlik botuna çarpması sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.Göçmen botunda 34 kişi vardıBalıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele kapsamında Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı unsurlarınca icra edilen görev sırasında 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 34 düzensiz göçmeni taşıyan fiber karinalı yüksek süratli bot, Ayvalık ilçesi Badavut açıklarında Sahil Güvenlik botuna çarptı.Bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarında denize düşen düzensiz göçmenlerden 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, 1 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Kayıp olduğu değerlendirilen bir düzensiz göçmeni arama çalışmaları sürüyor.Konuya ilişkin Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
