Adana’da ‘dur’ ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 497 bin lira ceza
Adana'da tehlikeli kullandığı motosikletle polisten kaçmaya çalışan sürücü Kemal B.'ye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 497 bin 465 lira ceza uygulandı... 09.03.2026
Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde tehlikeli kullandığı motosikletle polisten kaçmaya çalışan sürücüye 497 bin 465 lira ceza uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Metal Sanayi Sitesi’nde “dur” ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünü takibe aldı. Motosikletli iki polis, sürücü Kemal B.’yi Gürselpaşa Mahallesi’nde yakaladı.497 bin 465 liralık ceza kesildiSürücü Kemal B.’ye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında “dur ihtarına uymamak”, “kırmızı ışık ihlali”, “ehliyetsiz motosiklet kullanmak”, “kask kullanmamak”, “plakanın okunabilirliğini engelleyecek şekilde üzerinde değişiklik yapmak veya plakanın farklı bir yere takılması”, “makas atmak”, “mevzuata uygun teknik değişikliği süresi içinde ilgili kuruluşa bildirmemek”, “zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmadan trafiğe çıkmak” ve “muayenesiz araçla trafiğe çıkmak” maddelerinden toplam 497 bin 465 lira ceza kesildi.Motosiklet trafikten men edildiYapılan işlemlerin ardından motosiklet trafikten men edildi. Kemal B., adli işlem için Mustafa Sarı Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.
