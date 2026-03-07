https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/trafikte-hiz-kurallari-degisti-yerlesim-ici-ve-disi-olarak-ayrildi-1104075839.html

Trafikte hız kuralları değişti: Yerleşim içi ve dışı olarak ayrıldı

Trafikte hız kuralları değişti: Yerleşim içi ve dışı olarak ayrıldı

Sputnik Türkiye

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikle trafikte hız ihlallerine yönelik cezalar yeniden düzenlendi. Yerleşim yeri içi ve dışı ayrımı getirilirken... 07.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-07T11:52+0300

2026-03-07T11:52+0300

2026-03-07T11:52+0300

türki̇ye

trafik

hız

türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1e/1094997776_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_a0749dbdbbcf383aa94076894ca2f1c3.jpg

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile trafikte hız ihlallerine yönelik yaptırımlar yeniden düzenlendi.Yeni düzenlemeyle birlikte hız denetimleri ve ceza uygulamalarında farklı bir sisteme geçildi. Daha önce hız sınırının aşılma oranına göre uygulanan yüzdelik ceza sistemi kaldırıldı ve yerine aşılan kilometre değerine göre belirlenen 9 kademeli ceza sistemi getirildi.Hız kuralları iki kategoriye ayrıldıYeni düzenlemeyle hız kuralları, “yerleşim yeri içi” ve “yerleşim yeri dışı” olmak üzere iki ayrı kategoride değerlendirilecek.Yerleşim yeri içinde hız sınırını:Yerleşim yeri dışında hız sınırını:Hız ihlali başlangıç değerleri belirlendiDüzenlemeye göre, yerleşim yeri içinde hız sınırı:Yerleşim yeri dışında ise:Ehliyete el koyma cezaları da uygulanacakYeni sistemde bazı hız ihlallerinde sürücü belgelerine el konulması da öngörülüyor.Yerleşim yeri içinde hız sınırını:Yerleşim yeri dışında ise:Ehliyet iadesi için yeni şartlarAlınan sürücü belgelerinin iade edilebilmesi için verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması gerekecek. Ayrıca son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde 5’inci kez ehliyetine el konulan sürücüler, psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesinden geçirilmeden ehliyetlerini geri alamayacak.Radar tespit cihazlarına ağır cezaDüzenlemeye göre hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını tespit eden cihazların yerini belirleyen veya sürücüyü uyaran cihazların üretimi, ithali ve araçlarda bulundurulması yasak olacak.Bu cihazları imal ve ithal edenlere 370 bin TL, araçlarında bulunduranlara ise 185 bin TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca söz konusu cihazlara el konularak mülkiyetlerinin kamuya geçirilmesine karar verilecek.Söz konusu düzenlemeyi içeren Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 27 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/gumrukte-tarihi-eser-alarmi-turkiyeden-kacirilmak-uzereyken-yakalandi-1104074978.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

trafik, hız, türkiye büyük millet meclisi (tbmm)