Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/trafikte-hiz-kurallari-degisti-yerlesim-ici-ve-disi-olarak-ayrildi-1104075839.html
Trafikte hız kuralları değişti: Yerleşim içi ve dışı olarak ayrıldı
Trafikte hız kuralları değişti: Yerleşim içi ve dışı olarak ayrıldı
Sputnik Türkiye
Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikle trafikte hız ihlallerine yönelik cezalar yeniden düzenlendi. Yerleşim yeri içi ve dışı ayrımı getirilirken... 07.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-07T11:52+0300
2026-03-07T11:52+0300
türki̇ye
trafik
hız
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1e/1094997776_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_a0749dbdbbcf383aa94076894ca2f1c3.jpg
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile trafikte hız ihlallerine yönelik yaptırımlar yeniden düzenlendi.Yeni düzenlemeyle birlikte hız denetimleri ve ceza uygulamalarında farklı bir sisteme geçildi. Daha önce hız sınırının aşılma oranına göre uygulanan yüzdelik ceza sistemi kaldırıldı ve yerine aşılan kilometre değerine göre belirlenen 9 kademeli ceza sistemi getirildi.Hız kuralları iki kategoriye ayrıldıYeni düzenlemeyle hız kuralları, “yerleşim yeri içi” ve “yerleşim yeri dışı” olmak üzere iki ayrı kategoride değerlendirilecek.Yerleşim yeri içinde hız sınırını:Yerleşim yeri dışında hız sınırını:Hız ihlali başlangıç değerleri belirlendiDüzenlemeye göre, yerleşim yeri içinde hız sınırı:Yerleşim yeri dışında ise:Ehliyete el koyma cezaları da uygulanacakYeni sistemde bazı hız ihlallerinde sürücü belgelerine el konulması da öngörülüyor.Yerleşim yeri içinde hız sınırını:Yerleşim yeri dışında ise:Ehliyet iadesi için yeni şartlarAlınan sürücü belgelerinin iade edilebilmesi için verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması gerekecek. Ayrıca son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde 5’inci kez ehliyetine el konulan sürücüler, psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesinden geçirilmeden ehliyetlerini geri alamayacak.Radar tespit cihazlarına ağır cezaDüzenlemeye göre hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını tespit eden cihazların yerini belirleyen veya sürücüyü uyaran cihazların üretimi, ithali ve araçlarda bulundurulması yasak olacak.Bu cihazları imal ve ithal edenlere 370 bin TL, araçlarında bulunduranlara ise 185 bin TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca söz konusu cihazlara el konularak mülkiyetlerinin kamuya geçirilmesine karar verilecek.Söz konusu düzenlemeyi içeren Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 27 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/gumrukte-tarihi-eser-alarmi-turkiyeden-kacirilmak-uzereyken-yakalandi-1104074978.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1e/1094997776_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_62a54a088502627d9ca3c501ab1e145e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
trafik, hız, türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
trafik, hız, türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

Trafikte hız kuralları değişti: Yerleşim içi ve dışı olarak ayrıldı

11:52 07.03.2026
© AA / Alperen Baran Metecantrafik polisi
trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2026
© AA / Alperen Baran Metecan
Abone ol
Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikle trafikte hız ihlallerine yönelik cezalar yeniden düzenlendi. Yerleşim yeri içi ve dışı ayrımı getirilirken, yüzdelik ceza sistemi kaldırılarak 9 kademeli yeni ceza sistemi uygulanmaya başlandı. Hız sınırını 66 km/saat ve üzeri aşanlara 30 bin TL ceza ve ehliyete el koyma uygulanabilecek.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile trafikte hız ihlallerine yönelik yaptırımlar yeniden düzenlendi.
Yeni düzenlemeyle birlikte hız denetimleri ve ceza uygulamalarında farklı bir sisteme geçildi. Daha önce hız sınırının aşılma oranına göre uygulanan yüzdelik ceza sistemi kaldırıldı ve yerine aşılan kilometre değerine göre belirlenen 9 kademeli ceza sistemi getirildi.

Hız kuralları iki kategoriye ayrıldı

Yeni düzenlemeyle hız kuralları, “yerleşim yeri içi” ve “yerleşim yeri dışı” olmak üzere iki ayrı kategoride değerlendirilecek.
Yerleşim yeri içinde hız sınırını:
6-10 km/saat aşanlara: 2 bin TL
11-15 km/saat aşanlara: 4 bin TL
16-20 km/saat aşanlara: 6 bin TL
21-25 km/saat aşanlara: 8 bin TL
26-35 km/saat aşanlara: 12 bin TL
36-45 km/saat aşanlara: 15 bin TL
46-55 km/saat aşanlara: 20 bin TL
56-65 km/saat aşanlara: 25 bin TL
66 km/saat ve üzeri aşanlara: 30 bin TL idari para cezası uygulanacak.
Yerleşim yeri dışında hız sınırını:
11-15 km/saat aşanlara: 2 bin TL
16-20 km/saat aşanlara: 4 bin TL
21-25 km/saat aşanlara: 6 bin TL
26-30 km/saat aşanlara: 8 bin TL
31-40 km/saat aşanlara: 12 bin TL
41-50 km/saat aşanlara: 15 bin TL
51-60 km/saat aşanlara: 20 bin TL
61-70 km/saat aşanlara: 25 bin TL
71 km/saat ve üzeri aşanlara: 30 bin TL idari para cezası verilecek.

Hız ihlali başlangıç değerleri belirlendi

Düzenlemeye göre, yerleşim yeri içinde hız sınırı:
50 km/saat olan yollarda 56 km/saat,
70 km/saat olan yollarda 76 km/saat,
82 km/saat olan yollarda 88 km/saat hızla seyredilmesi ihlal başlangıcı olarak kabul edilecek.
Yerleşim yeri dışında ise:
90 km/saat olan yollarda 101 km/saat,
110 km/saat olan yollarda 121 km/saat,
130 km/saat olan yollarda 141 km/saat hız ihlali başlangıcı sayılacak.

Ehliyete el koyma cezaları da uygulanacak

Yeni sistemde bazı hız ihlallerinde sürücü belgelerine el konulması da öngörülüyor.
Yerleşim yeri içinde hız sınırını:
46-55 km/saat aşanların ehliyetine 30 gün,
56-65 km/saat aşanların ehliyetine 60 gün,
66 km/saatten fazla aşanların ehliyetine 90 gün süreyle el konulacak.
Yerleşim yeri dışında ise:
51-60 km/saat aşanların ehliyetine 30 gün,
61-70 km/saat aşanların ehliyetine 60 gün,
71 km/saatten fazla aşanların ehliyetine 90 gün süreyle el konulacak.

Ehliyet iadesi için yeni şartlar

Alınan sürücü belgelerinin iade edilebilmesi için verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması gerekecek. Ayrıca son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde 5’inci kez ehliyetine el konulan sürücüler, psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesinden geçirilmeden ehliyetlerini geri alamayacak.

Radar tespit cihazlarına ağır ceza

Düzenlemeye göre hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını tespit eden cihazların yerini belirleyen veya sürücüyü uyaran cihazların üretimi, ithali ve araçlarda bulundurulması yasak olacak.
Bu cihazları imal ve ithal edenlere 370 bin TL, araçlarında bulunduranlara ise 185 bin TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca söz konusu cihazlara el konularak mülkiyetlerinin kamuya geçirilmesine karar verilecek.
Söz konusu düzenlemeyi içeren Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 27 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
İzmir Çeşme Ulusoy Limanı’nda tarihi eser operasyonu: 7 bin 550 sikke ve figür ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2026
TÜRKİYE
Gümrükte tarihi eser alarmı: Türkiye’den kaçırılmak üzereyken yakalandı
10:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала