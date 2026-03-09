https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/abdli-senator-grahamdan-iran-savasina-dair-aciklama-bir-ton-para-kazanacagiz-1104124824.html

ABD’li Senatör Graham’dan İran savaşına dair açıklama: Bir ton para kazanacağız

ABD’li Senatör Graham’dan İran savaşına dair açıklama: Bir ton para kazanacağız

Sputnik Türkiye

ABD’nin yurtdışındaki askeri müdahalelerini savunan Lindsey Graham, ,İran rejimini devirmek için harcama yapmanın ‘eğerli” olacağını söyledi ve bunun ardından büyük ekonomik kazanç elde edileceğini öne sürdü.

2026-03-09T18:13+0300

2026-03-09T18:13+0300

2026-03-09T18:13+0300

dünya

lindsey graham

i̇ran

fox

abd

venezuela

i̇ran dışişleri bakanlığı

nicolas maduro

haberler

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1d/1080144270_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_0a127d85471e5066ecb7d42e49ccc2ba.jpg

Fox News’e konuşan Lindsey Graham, ‘Bu rejim devrildiğinde yeni bir Ortadoğu olacak ve biz de bir ton para kazanacağız’ ifadelerini kullandı.Ayrıca ABD’nin Venezuela lideri Nicolas Maduro’nun kaçırılması ve İran’a yönelik saldırıların, iki ülkenin petrol kaynakları üzerinde kontrol sağlama amacı taşıdığı imasında bulundu ve ekledi:İran’ın açıklaması: Planları açıkİran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, pazartesi günü yaptığı açıklamada ABD’yi İran’ın petrol kaynaklarını kontrol altına almaya çalışmakla suçladı.Bekayi, “Planları açık. Amaçları ülkemizi bölmek ve petrol zenginliklerimizi yasadışı şekilde ele geçirmek. Hedefleri egemenliğimizi ihlal etmek, halkımızı yenilgiye uğratmak ve insanlığımızı zayıflatmak” dedi.‘Saldırılar artacak’Graham, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının önümüzdeki haftalarda daha da yoğunlaşacağını söyledi. Senatör, ABD’nin İran güçlerine karşı sert saldırılar düzenleyeceğini belirterek, “Artık kimse Hürmüz Boğazı’nda ABD’yi tehdit edemeyecek” ifadelerini kullandı.Graham, İran yönetiminin çökmenin eşiğinde olduğunu savunarak şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/ortadoguda-savasin-10-gunu-karsilikli-saldirilar-tum-siddetiyle-devam-ediyor-mucteba-hamaney-yeni-1104102077.html

i̇ran

abd

venezuela

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lindsey graham, iran, hürmüz, abd, para yapacak, açıklamalar, iran savaşı, abd, israil, haberler, çatışmalar, dünya haberleri, iran haberleri, abd haberleri, graham haberleri, abdli senatör