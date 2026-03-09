ABD’li Senatör Graham’dan İran savaşına dair açıklama: Bir ton para kazanacağız

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/abdli-senator-grahamdan-iran-savasina-dair-aciklama-bir-ton-para-kazanacagiz-1104124824.html
Sputnik Türkiye
ABD’nin yurtdışındaki askeri müdahalelerini savunan Lindsey Graham, ,İran rejimini devirmek için harcama yapmanın ‘eğerli” olacağını söyledi ve bunun ardından büyük ekonomik kazanç elde edileceğini öne sürdü.
2026-03-09T18:13+0300
2026-03-09T18:13+0300
2026-03-09T18:13+0300
dünya
lindsey graham
i̇ran
fox
abd
venezuela
i̇ran dışişleri bakanlığı
nicolas maduro
haberler
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1d/1080144270_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_0a127d85471e5066ecb7d42e49ccc2ba.jpg
Fox News’e konuşan Lindsey Graham, ‘Bu rejim devrildiğinde yeni bir Ortadoğu olacak ve biz de bir ton para kazanacağız’ ifadelerini kullandı.Ayrıca ABD’nin Venezuela lideri Nicolas Maduro’nun kaçırılması ve İran’a yönelik saldırıların, iki ülkenin petrol kaynakları üzerinde kontrol sağlama amacı taşıdığı imasında bulundu ve ekledi:İran’ın açıklaması: Planları açıkİran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, pazartesi günü yaptığı açıklamada ABD’yi İran’ın petrol kaynaklarını kontrol altına almaya çalışmakla suçladı.Bekayi, “Planları açık. Amaçları ülkemizi bölmek ve petrol zenginliklerimizi yasadışı şekilde ele geçirmek. Hedefleri egemenliğimizi ihlal etmek, halkımızı yenilgiye uğratmak ve insanlığımızı zayıflatmak” dedi.‘Saldırılar artacak’Graham, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının önümüzdeki haftalarda daha da yoğunlaşacağını söyledi. Senatör, ABD’nin İran güçlerine karşı sert saldırılar düzenleyeceğini belirterek, “Artık kimse Hürmüz Boğazı’nda ABD’yi tehdit edemeyecek” ifadelerini kullandı.Graham, İran yönetiminin çökmenin eşiğinde olduğunu savunarak şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/ortadoguda-savasin-10-gunu-karsilikli-saldirilar-tum-siddetiyle-devam-ediyor-mucteba-hamaney-yeni-1104102077.html
i̇ran
abd
venezuela
lindsey graham, iran, hürmüz, abd, para yapacak, açıklamalar, iran savaşı, abd, israil, haberler, çatışmalar, dünya haberleri, iran haberleri, abd haberleri, graham haberleri, abdli senatör
ABD’li Senatör Graham’dan İran savaşına dair açıklama: Bir ton para kazanacağız
Fox News’e konuşan Lindsey Graham, ‘Bu rejim devrildiğinde yeni bir Ortadoğu olacak ve biz de bir ton para kazanacağız’ ifadelerini kullandı.
Ayrıca ABD’nin Venezuela lideri Nicolas Maduro’nun kaçırılması ve İran’a yönelik saldırıların, iki ülkenin petrol kaynakları üzerinde kontrol sağlama amacı taşıdığı imasında bulundu ve ekledi:
Venezuela ve İran dünya petrol rezervlerinin yüzde 31’ine sahip. Bu rezervlerin yüzde 31’iyle ortaklık kuracağız. Bu Çin’in kabusu olur. Bu iyi bir yatırım.
İran’ın açıklaması: Planları açık
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, pazartesi günü yaptığı açıklamada ABD’yi İran’ın petrol kaynaklarını kontrol altına almaya çalışmakla suçladı.
Bekayi, “Planları açık. Amaçları ülkemizi bölmek ve petrol zenginliklerimizi yasadışı şekilde ele geçirmek. Hedefleri egemenliğimizi ihlal etmek, halkımızı yenilgiye uğratmak ve insanlığımızı zayıflatmak” dedi.
Graham, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının önümüzdeki haftalarda daha da yoğunlaşacağını söyledi. Senatör, ABD’nin İran güçlerine karşı sert saldırılar düzenleyeceğini belirterek, “Artık kimse Hürmüz Boğazı’nda ABD’yi tehdit edemeyecek” ifadelerini kullandı.
Graham, İran yönetiminin çökmenin eşiğinde olduğunu savunarak şunları söyledi:
Bu rejim şu anda ölüm sancıları çekiyor. Dizlerinin üzerine çökecek ve düşecek. Düştüğünde ise eşi benzeri görülmemiş bir barış ve kimsenin hayal edemeyeceği bir refah dönemi yaşayacağız.