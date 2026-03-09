ABD’de fırtına ve kasırgalar: Can kaybı 8’e yükseldi

Türkiye
ABD’nin orta kesimlerindeki eyaletlerde etkili olan şiddetli fırtına ve kasırgalar, birçok bölgede ciddi hasara neden oldu. Yerel yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 8’e yükseldiğini bildirdi.ABD basınında yer alan haberlere göre özellikle Oklahoma eyaleti, fırtınadan en fazla etkilenen bölgelerden biri oldu. 6 ve 7 Mart tarihlerinde eyalette 4 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı aktarıldı.Yetkililer, kasırgalar nedeniyle birçok binanın çatısının uçtuğunu, çok sayıda ağacın kökünden söküldüğünü belirtti. Eyaletin bazı bölgelerinde acil durum ilan edildiği ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.Öte yandan Michigan eyaletinin Union Lake bölgesinde meydana gelen kasırgada 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin yaralandığı bildirildi. Ayrıca Cass County bölgesinde de 1 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
12:39 09.03.2026
© AP Photo / Nam Y. Huh
ABD'nin orta kesimlerini etkisi altına alan şiddetli fırtına ve kasırgalar, büyük hasara yol açtı. Yetkililer, afet nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini, çok sayıda kişinin ise yaralandığını açıkladı.
