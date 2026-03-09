https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/abdde-firtina-ve-kasirgalar-can-kaybi-8e-yukseldi-1104115090.html

ABD’de fırtına ve kasırgalar: Can kaybı 8’e yükseldi

ABD’de fırtına ve kasırgalar: Can kaybı 8’e yükseldi

Sputnik Türkiye

ABD’nin orta kesimlerini etkisi altına alan şiddetli fırtına ve kasırgalar, büyük hasara yol açtı. Yetkililer, afet nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının... 09.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-09T12:39+0300

2026-03-09T12:39+0300

2026-03-09T12:39+0300

dünya

abd

oklahoma

michigan

fırtına

kasırga

can kaybı

ölü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/09/1104114916_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_563da068ce890e6dd08247cbb3bd62eb.jpg

ABD’nin orta kesimlerindeki eyaletlerde etkili olan şiddetli fırtına ve kasırgalar, birçok bölgede ciddi hasara neden oldu. Yerel yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 8’e yükseldiğini bildirdi.ABD basınında yer alan haberlere göre özellikle Oklahoma eyaleti, fırtınadan en fazla etkilenen bölgelerden biri oldu. 6 ve 7 Mart tarihlerinde eyalette 4 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı aktarıldı.Yetkililer, kasırgalar nedeniyle birçok binanın çatısının uçtuğunu, çok sayıda ağacın kökünden söküldüğünü belirtti. Eyaletin bazı bölgelerinde acil durum ilan edildiği ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.Öte yandan Michigan eyaletinin Union Lake bölgesinde meydana gelen kasırgada 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin yaralandığı bildirildi. Ayrıca Cass County bölgesinde de 1 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/istanbulda-havanin-en-kirli-ve-temiz-oldugu-ilceler-belli-oldu-1104113568.html

abd

oklahoma

michigan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, oklahoma, michigan, fırtına, kasırga, can kaybı, ölü