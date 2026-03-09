https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/abd-ozel-temsilcileri-witkoff-ve-kushner-israile-gidiyor-1104102585.html
ABD özel temsilcileri Witkoff ve Kushner İsrail’e gidiyor
2026-03-09T07:04+0300
2026-03-09T07:04+0300
2026-03-09T07:03+0300
Axios portalı, bir kaynağına dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Başkan Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’in, İran’a yönelik operasyonu durdurma olasılığını görüşmek için İsrail’e giderek Başbakan Benjamin Netanyahu ile görüşeceğini bildirdi.Axios gazetecisi Barak Ravid, sosyal medya platformu X paylaşımında, “Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve (ABD Başkanı Donald Trump'ın) damad Jared Kushner, Başbakan Netanyahu ile görüşmek üzere Salı günü İsrail'e gitmeyi planlıyor” diye yazdı.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Times of Israel gazetesine yaptığı açıklamada, İran'a karşı operasyonun sona erdirilmesi kararının Netanyahu ile birlikte verileceğini söylemişti.ABD-İsrail’in İran’a saldırılarıİsrail ve ABD, İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakereler devam ederken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerindeki ABD üslerine yönelik saldırılar düzenledi.ABD-İsrail saldırılarında, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra, çok sayıda üst düzey yetkili öldürülürken İran Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, saldırılarda bin 300’ün üzerinde vatandaş hayatını kaybetti.
Axios portalı, bir kaynağına dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Başkan Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’in, İran’a yönelik operasyonu durdurma olasılığını görüşmek için İsrail’e giderek Başbakan Benjamin Netanyahu ile görüşeceğini bildirdi.
Axios gazetecisi Barak Ravid, sosyal medya platformu X paylaşımında, “Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve (ABD Başkanı Donald Trump'ın) damad Jared Kushner, Başbakan Netanyahu ile görüşmek üzere Salı günü İsrail'e gitmeyi planlıyor” diye yazdı.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Times of Israel gazetesine yaptığı açıklamada, İran'a karşı operasyonun sona erdirilmesi kararının Netanyahu ile birlikte verileceğini söylemişti.
ABD-İsrail’in İran’a saldırıları
İsrail ve ABD, İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakereler devam ederken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerindeki ABD üslerine yönelik saldırılar düzenledi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra, çok sayıda üst düzey yetkili öldürülürken İran Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, saldırılarda bin 300’ün üzerinde vatandaş hayatını kaybetti.