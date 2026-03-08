https://anlatilaninotesi.com.tr/20260308/yeni-haftada-hava-nasil-olacak-akom-firtina-meteoroloji-kar-uyarisi-yapti-1104095771.html
Yeni haftada hava nasıl olacak? AKOM fırtına, meteoroloji kar uyarısı yaptı
Yeni haftada hava nasıl olacak? AKOM fırtına, meteoroloji kar uyarısı yaptı
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakentte bu hafta yağış beklenmediğini belirtirken şiddetli poyraza yönelik de bir uyarıda... 08.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-08T15:22+0300
2026-03-08T15:22+0300
2026-03-08T15:22+0300
türki̇ye
ankara hava durumu
bugün hava durumu
hava durumu
istanbul hava durumu
akom
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0f/1103507344_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_56d4bb40f20b18478ecd6fbe18e6e5f3.jpg
İstanbul’da poyrazın etkisini artırmasıyla birlikte hava sıcaklıklarında belirgin düşüş bekleniyor. AKOM’un yayımladığı hava tahmin raporuna göre kuzeyli rüzgarların etkisiyle hissedilen sıcaklıkların 10 derecenin altına inebileceği öngörülüyor.AKOM'dan uyarıAKOM, İstanbul için hazırladığı haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı.Bu hafta yağış var mı?Rapora göre kentte yeni haftada yağış beklenmiyor. Ancak kuzey yönlü rüzgarların etkisiyle hava sıcaklıklarında kısa süreli bir düşüş yaşanması beklenirken gökyüzünün hafta boyunca genel olarak parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.AKOM'dan yapılan açıklamada, "Sıcaklıkların salı gününe kadar rüzgarın kuzeyli (poyraz) yönlerden kuvvetlenmesi (20/50km/s) ile birlikte 10 derece civarına gerilemesi bekleniyor." uyarısına yer verildi.İstanbul'da hava nasıl olacak?AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şu şekilde:9 Mart Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu10 Mart Salı: Az bulutlu ve açık11 Mart Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu12 Mart Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu13 Şubat Cuma: Parçalı ve az bulutlu14 Şubat Cumartesi: Parçalı ve az bulutluKar var mı?Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.Öte yandan Meteoroloji'nin yayınladığı rapora göre; 12 ilde kar yağışının etkili olması bekleniyor.İşte kar uyarısı yapılan o iller:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/fransada-olaganustu-yagis-alarmi-kirmizi-sel-uyarisi-verildi-1103576140.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0f/1103507344_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6e0b1e14080c235123ed683495d76ba9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ankara hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu, akom
ankara hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu, akom
Yeni haftada hava nasıl olacak? AKOM fırtına, meteoroloji kar uyarısı yaptı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakentte bu hafta yağış beklenmediğini belirtirken şiddetli poyraza yönelik de bir uyarıda bulundu. Öte yandan meteoroloji 12 il için kar uyarısı yaptı.
İstanbul’da poyrazın etkisini artırmasıyla birlikte hava sıcaklıklarında belirgin düşüş bekleniyor. AKOM’un yayımladığı hava tahmin raporuna göre kuzeyli rüzgarların etkisiyle hissedilen sıcaklıkların 10 derecenin altına inebileceği öngörülüyor.
AKOM, İstanbul için hazırladığı haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı.
Rapora göre kentte yeni haftada yağış beklenmiyor. Ancak kuzey yönlü rüzgarların etkisiyle hava sıcaklıklarında kısa süreli bir düşüş yaşanması beklenirken gökyüzünün hafta boyunca genel olarak parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
AKOM'dan yapılan açıklamada, "Sıcaklıkların salı gününe kadar rüzgarın kuzeyli (poyraz) yönlerden kuvvetlenmesi (20/50km/s) ile birlikte 10 derece civarına gerilemesi bekleniyor." uyarısına yer verildi.
İstanbul'da hava nasıl olacak?
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şu şekilde:
9 Mart Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu
10 Mart Salı: Az bulutlu ve açık
11 Mart Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu
12 Mart Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu
13 Şubat Cuma: Parçalı ve az bulutlu
14 Şubat Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Öte yandan Meteoroloji'nin yayınladığı rapora göre; 12 ilde kar yağışının etkili olması bekleniyor.
İşte kar uyarısı yapılan o iller:
Artvin, Iğdır, Ağrı, Muş, Bitlis, Van, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Şırnak, Hakkari.