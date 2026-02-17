https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/fransada-olaganustu-yagis-alarmi-kirmizi-sel-uyarisi-verildi-1103576140.html

Fransa’da 'olağanüstü' yağış alarmı: Kırmızı sel uyarısı verildi

Fırtına Nils’in ardından Fransa’da nehirler taştı, evler sular altında kaldı. Üç bölgede kırmızı sel alarmı verilirken yetkililer istisnai yağışların etkisinin... 17.02.2026, Sputnik Türkiye

Fransa’da Nils Fırtınası’nın ardından etkisini sürdüren yoğun yağışlar ülke genelinde taşkınlara yol açtı. Garonne Nehri’nin taşması sonucu bazı evlerin sular altında kaldığı, köylerin dış dünyayla bağlantısının kesildiği aktarıldı.Meteoroloji kurumu Meteo France’ın, Gironde, Lot-et-Garonne ve Maine-et-Loire bölgeleri için kırmızı sel alarmını sürdürdüğü bildirildi. Turuncu alarm verilen bölge sayısının ise azaltıldığı kaydedildi.Ekolojik Geçiş Bakanı Monique Barbut’un, sel sularının çekilmesinin ardından sigorta süreçlerini hızlandırmak için olağanüstü hal ilan edileceğini söylediği aktarıldı. Barbut’un, “İklim konusunda uzun süredir yapılan uyarılar artık gerçeğe dönüştü” ifadelerini kullandığı belirtildi.Nehirler taşmaya devam ediyorSel izleme servisi Vigicrues’in, özellikle Garonne Nehri çevresinde zarar verici taşkınların sürdüğünü açıkladığı bildirildi. Su seviyelerinin hafta sonu zirve yaptıktan sonra düşmeye başladığı ancak alt kesimlerde yeniden yükselişe geçtiği ifade edildi.Maine Nehri ve Loire Nehri çevresinde de su seviyelerinin artmasının beklendiği, özellikle Angers ve Ponts-de-Ce bölgelerinde dikkatli olunması çağrısı yapıldığı aktarıldı.Yetkililerin, toprakların aşırı doygun hale geldiğini ve 20-30 milimetrelik yeni yağışların bile seli yeniden tetikleyebileceğini söylediği belirtildi.İklim uyarıları yeniden gündemdeYetkililerin, son dönemde yaşanan aşırı hava olaylarının iklim değişikliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdığına dikkat çektiği aktarıldı. AB bilim danışmanlarının Avrupa’nın yüzyıl sonuna kadar 3 derece daha sıcak bir dünyaya hazırlanması gerektiği yönünde uyarıda bulunduğu belirtildi.Fransa’nın ulusal uyum stratejisinin ise 4 derecelik ısınma senaryosuna karşı hazırlık planlarını içerdiği ifade edildi.

