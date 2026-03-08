https://anlatilaninotesi.com.tr/20260308/valilik-duyurdu-bugun-istanbulda-hangi-yollar-ve-metro-duraklari-kapali-olacak-1104089607.html

Valilik duyurdu: Bugün İstanbul'da hangi yollar ve metro durakları kapalı olacak?

08.03.2026

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 11.00'de Kadıköy'deki programlar kapsamında trafiğe kapatılacak yollar belirlendi.İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı?Bu kapsamda, Söğütlüçeşme Caddesi Tramvay Yolu, Bahariye Caddesi Tramvay Yolu ve Albay Faik Sözdener Caddesi Tramvay Yolu trafiğe kapatılacak.Alternatif güzergahlar neresi?Açıklamada, alternatif güzergahların İnönü Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi ve Meclis-İ Mebusan Caddesi olarak belirlendiği belirtildi.Hangi metro durakları çalışmayacak?Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ve ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattının işletmeye kapalı olacağı duyuruldu.İstiklal Caddesi çıkışı kapalıŞişhane istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışının yolcu kullanımına kapalı olacağı aktarılan açıklamada, yolcuların istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilecekleri ve araçların Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecekleri belirtildi.

SON HABERLER

