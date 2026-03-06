https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/istanbul-yeni-gune-sisle-uyandi-kopruler-gozden-kayboldu-1104048899.html
İstanbul yeni güne sisle uyandı: Köprüler gözden kayboldu
İstanbul’da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis, başta İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü olmak üzere... 06.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-06T09:42+0300
2026-03-06T09:42+0300
2026-03-06T09:42+0300
türki̇ye
i̇stanbul
sis
hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/06/1104049034_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_39052520ab373a75510f63f2fc6ea487.jpg
İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren bazı ilçelerde sis etkili oldu. Kent genelinde etkisini gösteren sis, özellikle ulaşım ve görüş mesafesi üzerinde belirgin bir etki yarattı.Boğaz ve köprülerde sis yoğunlaştıÖzellikle İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sabahın ilk ışıklarından itibaren sis görüldü. Boğaz hattındaki manzara, yoğun sisle birlikte büyük ölçüde kapandı.Birçok ilçede görüş mesafesi düştüKentte Şişli, Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz ve Çekmeköy'de de etkili olan sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü.Yüksek binalar ve tarihi yapılar sis altında kaldıKentteki bazı yüksek katlı binaların da sisten dolayı görünürlüğü azaldı. Boğaz hattındaki bazı yüksek binalar ile tarihi yapılar da sis altında kaldı.Sürücüler kontrollü ilerlediSürücüler, görüş mesafesinin azaldığı bazı bölgelerde araçlarıyla kontrollü seyretti.
türki̇ye
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/06/1104049034_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d3a3d95e36229bc2de1a9bd5299935d3.jpg
i̇stanbul, sis, hava durumu
İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren bazı ilçelerde sis etkili oldu. Kent genelinde etkisini gösteren sis, özellikle ulaşım ve görüş mesafesi üzerinde belirgin bir etki yarattı.
Boğaz ve köprülerde sis yoğunlaştı
Özellikle İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sabahın ilk ışıklarından itibaren sis görüldü. Boğaz hattındaki manzara, yoğun sisle birlikte büyük ölçüde kapandı.
Birçok ilçede görüş mesafesi düştü
Kentte Şişli, Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz ve Çekmeköy'de de etkili olan sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü.
Yüksek binalar ve tarihi yapılar sis altında kaldı
Kentteki bazı yüksek katlı binaların da sisten dolayı görünürlüğü azaldı. Boğaz hattındaki bazı yüksek binalar ile tarihi yapılar da sis altında kaldı.
Sürücüler kontrollü ilerledi
Sürücüler, görüş mesafesinin azaldığı bazı bölgelerde araçlarıyla kontrollü seyretti.