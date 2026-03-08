https://anlatilaninotesi.com.tr/20260308/isvicreden-abd-ve-israil-cikisi-iran-saldirilari-uluslararasi-hukuku-ihlal-etti-1104100213.html

İsviçre’den ABD ve İsrail çıkışı: 'İran saldırıları uluslararası hukuku ihlal etti'

İsviçre Savunma Bakanı Martin Pfister, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Pfister saldırıların uluslararası hukuk ihlali anlamına geldiğini ifade etti.İsviçre basınında yer alan haberlere göre Pfister, Sonntags Zeitung gazetesine verdiği röportajda ABD ve İsrail’in uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.Pfister, “ABD ve İsrail İran’a havadan saldırdı. Bunu yaparak İran gibi onlar da uluslararası hukuku ihlal etti” ifadelerini kullandı.'İsviçre hükümeti de aynı görüşte'Pfister, İsviçre’deki Federal Konseyin de benzer bir değerlendirme yaptığını belirterek İran’a yönelik saldırının uluslararası hukuk ihlali olarak görüldüğünü aktardı.Bakan Pfister, “Federal Konsey, İran’a yapılan saldırının uluslararası hukukun ihlali olduğu görüşünde. Bize göre bu şiddet yasağının ihlalidir” ifadelerinin kullanıldığını söyledi.İsviçreli bakan ayrıca sivil halkın korunması için taraflara çatışmaları durdurma çağrısı yapıldığını da belirtti.Avrupa için yeni riskler uyarısıPfister, Ortadoğu’daki savaşın yalnızca bölgeyi değil Avrupa’yı da etkileyebileceğini dile getirdi. Açıklamada, çatışmaların mülteci dalgasını tetikleyebileceği ve Avrupa ülkelerinin güvenliği açısından yeni riskler oluşturabileceği ifade edildi.İsviçre’nin doğrudan İran’ın uzun menzilli füzeleri tarafından hedef alınmadığını düşündüğünü söyleyen Pfister, buna rağmen dolaylı etkilerin göz ardı edilmediğini belirtti.Pfister ayrıca ülkenin savunma sistemleri konusunda eksikleri bulunduğunu vurgulayarak uzun menzilli saldırılara karşı yeterli savunma kapasitesi olmadığını söyledi.ABD ve İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıların ardından bölgede gerilim tırmanmıştı. İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Said İravani, saldırıların başlamasından bu yana 1332 İranlı sivilin hayatını kaybettiğini ve binlerce kişinin yaralandığını açıkladı.

