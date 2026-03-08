https://anlatilaninotesi.com.tr/20260308/putin-ukrayna-ve-avrupa-arasindaki-iliskileri-kuyruk-kopegi-salliyor-diyerek-tanimladi-1104099193.html
Putin, Ukrayna ve Avrupa arasındaki ilişkileri 'Kuyruk köpeği sallıyor' diyerek tanımladı
Putin, Ukrayna ve Avrupa arasındaki ilişkileri ‘Kuyruk köpeği sallıyor’ diyerek tanımladı
08.03.2026
Putin, Ukrayna ve Avrupa arasındaki ilişkileri ‘Kuyruk köpeği sallıyor’ diyerek tanımladı
17:12 08.03.2026 (güncellendi: 17:18 08.03.2026)
Rus lider Putin, Ukrayna ve Avrupa arasındaki ilişkileri ‘Kuyruk köpeği sallıyor’ diyerek tanımladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus medyasına demecinde Ukrayna ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerine ilişkin tanımında, “Kuyruk köpeği sallıyor” ifadesini kullandı.
Rus lider, "Durum çok garip. Zira burada tersi olması gerekirken 'kuyruk köpeği sallıyor' gibi bir vakayla karşı karşıyayız izlenimine kapılıyorum" diye konuştu.
Ukrayna krizinin Batı'nın Kiev'deki darbeye verdiği destek nedeniyle ortaya çıktığını hatırlatan Putin, Avrupa ülkelerinin bugün Ukrayna'da ektiklerini biçtiğini ifade etti.
Rus lider, "Onlar (Avrupalılar) Ukrayna'nın enerji şantajını görmüyor olamaz, ancak birbirlerini susturuyorlar" diyerek, sözlerine şöyle devam etti:
Şu anda olup biten her şeyin şüphesiz her şeyden önce Batılı ülkelerin bir hatası olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu sistemsel bir hatadır.
Putin, küresel piyasalardaki gerginliğin had safhasına ulaştığını sözlerine ekledi. Rus lider daha önce de Avrupa enerji sektöründeki durumun, AB yetkililerinin yanlış politikalarının sonucu olduğunu belirtmişti.
Rus lider Çarşamba günü, AB'nin bir ay içinde Rus doğalgazının alımına kısıtlamalar getirmeyi ve 2027'de ithalatını tamamen yasaklamayı planladığını hatırlatmış, Moskova'nın tedariki derhal durdurabileceğini ve diğer pazarlara yönelebileceğini vurgulamıştı.