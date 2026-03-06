https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/putin-iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-ile-telefonda-gorustu-1104069777.html

Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik... 06.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-06T23:13+0300

2026-03-06T23:13+0300

2026-03-06T23:13+0300

dünya

vladimir putin

mesud pezeşkiyan

telefon görüşmesi

kremlin

rusya

i̇ran

i̇srail

abd

ayetullah ali hamaney

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098199750_0:0:744:418_1920x0_80_0_0_89d668675d3a7f853ed912334422b042.png

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri eylemlerinin derhal durdurulması gerektiğini vurgulayarak bölgede barışçıl müzakerelere dönülmesi çağrısında bulundu.Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, İran’a yönelik askeri eylemlerin bir an önce durdurulması gerektiğini ifade etti. Rus lider, Ortadoğu bölgesindeki tüm sorunların güç kullanma yöntemleriyle değil, barışçıl müzakerelerle çözülmesi gerektiğini vurguladı.Putin ayrıca, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, aile üyeleri ve devlet yetkililerinin yanı sıra çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesi nedeniyle Pezeşkiyan’a derin taziyelerini iletti.İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise, Rusya’nın İran halkıyla dayanışma göstermesinden dolayı Putin’e teşekkürlerini sundu. Pezeşkiyan, ülkesindeki son duruma ilişkin Rus lidere ayrıntılı bilgi verdi. İki lider, diyaloğu sürdürme konusunda anlaştı.Putin, görüşmede ayrıca, Körfezi İşbirliği Konseyi’ne üye devletlerin liderleriyle de sürekli temas halinde olduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/iran-disisleri-iran-komsu-ulkelerdeki-abd-uslerini-vurmak-zorunda-1104069330.html

rusya

i̇ran

i̇srail

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, mesud pezeşkiyan, telefon görüşmesi, kremlin, rusya, i̇ran, i̇srail, abd, ayetullah ali hamaney, körfez i̇şbirliği konseyi (ki̇k)