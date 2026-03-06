Türkiye
Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri eylemlerinin derhal durdurulması gerektiğini vurgulayarak bölgede barışçıl müzakerelere dönülmesi çağrısında bulundu.Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, İran’a yönelik askeri eylemlerin bir an önce durdurulması gerektiğini ifade etti. Rus lider, Ortadoğu bölgesindeki tüm sorunların güç kullanma yöntemleriyle değil, barışçıl müzakerelerle çözülmesi gerektiğini vurguladı.Putin ayrıca, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, aile üyeleri ve devlet yetkililerinin yanı sıra çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesi nedeniyle Pezeşkiyan’a derin taziyelerini iletti.İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise, Rusya’nın İran halkıyla dayanışma göstermesinden dolayı Putin’e teşekkürlerini sundu. Pezeşkiyan, ülkesindeki son duruma ilişkin Rus lidere ayrıntılı bilgi verdi. İki lider, diyaloğu sürdürme konusunda anlaştı.Putin, görüşmede ayrıca, Körfezi İşbirliği Konseyi’ne üye devletlerin liderleriyle de sürekli temas halinde olduğunu belirtti.
Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarındaki son durum ele alındı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri eylemlerinin derhal durdurulması gerektiğini vurgulayarak bölgede barışçıl müzakerelere dönülmesi çağrısında bulundu.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, İran’a yönelik askeri eylemlerin bir an önce durdurulması gerektiğini ifade etti. Rus lider, Ortadoğu bölgesindeki tüm sorunların güç kullanma yöntemleriyle değil, barışçıl müzakerelerle çözülmesi gerektiğini vurguladı.
Putin ayrıca, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, aile üyeleri ve devlet yetkililerinin yanı sıra çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesi nedeniyle Pezeşkiyan’a derin taziyelerini iletti.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise, Rusya’nın İran halkıyla dayanışma göstermesinden dolayı Putin’e teşekkürlerini sundu. Pezeşkiyan, ülkesindeki son duruma ilişkin Rus lidere ayrıntılı bilgi verdi. İki lider, diyaloğu sürdürme konusunda anlaştı.
Putin, görüşmede ayrıca, Körfezi İşbirliği Konseyi’ne üye devletlerin liderleriyle de sürekli temas halinde olduğunu belirtti.
