Putin, Rus kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı
Putin, Rus kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Rus kadınlarını kutladı. Kadınların topluma ve aileye katkılarından övgüyle... 08.03.2026
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Rus kadınlarına hitaben bir kutlama mesajı yayımladı. Putin, mesajında kadınlara sevgi, minnettarlık ve şükran duygularını ileterek, toplum ve aile hayatındaki rollerine vurgu yaptı.Rus lider, anne sevgisinin her insanın yüreğinde bir ömür boyu saklı kaldığını, bu eşsiz sevginin ruhu sıcacık sardığını, neşe dolu anları kat kat artırdığını ve hayatın en çetin sınavlarında insana tükenmez bir güç bahşettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
Putin, Rus kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

00:57 08.03.2026
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Rus kadınlarını kutladı. Kadınların topluma ve aileye katkılarından övgüyle bahseden Putin, dünyayı daha iyi bir yer haline getirdiklerini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Rus kadınlarına hitaben bir kutlama mesajı yayımladı. Putin, mesajında kadınlara sevgi, minnettarlık ve şükran duygularını ileterek, toplum ve aile hayatındaki rollerine vurgu yaptı.
Sevgili kadınlar, sizleri Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle içtenlikle kutlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu özel günü her zaman en aydınlık, en sıcak duygularla kutluyoruz. Harika kadınlarımıza hayranlık duyuyor, sizlere tüm kalbimizle sevgi, minnettarlık ve şükranlarımızı sunuyoruz. Sizin cömert, merhamet dolu ve derin bir bilgelikle ışıldayan ruhunuz, dünyayı daha iyi ve daha şefkatli bir yer haline getiriyor.
Rus lider, anne sevgisinin her insanın yüreğinde bir ömür boyu saklı kaldığını, bu eşsiz sevginin ruhu sıcacık sardığını, neşe dolu anları kat kat artırdığını ve hayatın en çetin sınavlarında insana tükenmez bir güç bahşettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
Sevgili kadınlar, sahip olduğunuz sonsuz güç, gerçekten her engeli aşmaya yeter. Yaratmayı ve inşa etmeyi biliyorsunuz; kararlılık ile nezaketi, dayanıklılık ile zarif inceliği muhteşem bir ahenkle birleştiriyorsunuz. Çocuklarınız için daha parlak bir gelecek kurma arzunuz, hepimize sadece ileriye, daha güzel yarınlara yürüme cesareti veriyor. Sizlere, sevdiklerinizle geçireceğiniz her anın huzur ve mutlulukla dolmasını, gönlünüzdeki her işte eşsiz başarılar elde etmenizi, siz ve tüm sevdikleriniz için sağlık ve sonsuz esenlik diliyorum. Bayramınız kutlu olsun! Dünya Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun!
