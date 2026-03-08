Putin, Rus kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

Sevgili kadınlar, sahip olduğunuz sonsuz güç, gerçekten her engeli aşmaya yeter. Yaratmayı ve inşa etmeyi biliyorsunuz; kararlılık ile nezaketi, dayanıklılık ile zarif inceliği muhteşem bir ahenkle birleştiriyorsunuz. Çocuklarınız için daha parlak bir gelecek kurma arzunuz, hepimize sadece ileriye, daha güzel yarınlara yürüme cesareti veriyor. Sizlere, sevdiklerinizle geçireceğiniz her anın huzur ve mutlulukla dolmasını, gönlünüzdeki her işte eşsiz başarılar elde etmenizi, siz ve tüm sevdikleriniz için sağlık ve sonsuz esenlik diliyorum. Bayramınız kutlu olsun! Dünya Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun!