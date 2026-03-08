Türkiye
Pezeşkiyan: Komşu ülkelerle kardeşiz ancak herhangi bir saldırıya karşılık veririz
Pezeşkiyan: Komşu ülkelerle kardeşiz ancak herhangi bir saldırıya karşılık veririz
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, komşu ülkeleri kardeşleri olarak gördüklerini ancak herhangi bir ülkeden İran'a saldırı gelirse karşılık vermek zorunda... 08.03.2026, Sputnik Türkiye
İran merkezli yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, sağlık merkezlerinden birini ziyaret eden Pezeşkiyan, dün komşu ülkelerle ilgili yaptığı açıklamaların yanlış yorumlandığını ifade etti."Düşmanlar, İran ile komşu ülkeler arasında bir ayrılık yaratmak istiyorlar" diyen Pezeşkiyan, "Komşu ülkelerle kardeşiz ve ilişkilerimizin iyi olmasını istiyoruz ancak herhangi bir ülkeyi kullanmak ve topraklarımıza saldırmak isterlerse onlara karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.İran'ın komşularla ilişkilerine önem verdiğini belirten Pezeşkiyan, "Daha önce de defalarca söylendiği gibi ve liderliğe göre, komşu ülkelerle kardeşiz ve ilişkilerimiz iyi olmalı. Herhangi bir ülkeden saldırı ve topraklarımızı ihlal etmek isterlerse, bu saldırıya karşılık vermek zorundayız ve bu karşılık, o ülkeyle bir anlaşmazlığımız olduğu veya oradaki insanları rahatsız etmek istediğimiz anlamına gelmez” diye konuştu.‘Ülkemize saldıranlara karşı dimdik duruyoruz’ABD-İsrail'in saldırılarında sivillerin ve çocukların hedef alındığını söyleyen Pezeşkiyan, sözlerini şöyle tamamladı:Trump, ‘Teslimiyet’ demiştiDün ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın ‘komşu ülkelere misilleme saldırıları yapmayacağız’ açıklaması üzerine Tahran yönetiminin Ortadoğu’daki komşularından özür dileyerek ‘teslim olduğunu’ öne sürmüştü.Trump, ardından ‘İran’ın cumartesi günü daha da ağır bombalanacağını’ söyledi. ABD ve İsrail, cumartesi gecesi bombardımanları Tahran’ın merkezi yerlerine, petrol rafinelerini de hedef alacak şekilde yoğunlaştırdı.İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın son açıklamalarına tepki göstererek gerilimin tırmanması durumunda İran silahlı kuvvetlerinin hazır olduğunu söyledi.Arakçi yaptığı açıklamada Pezeşkiyan’ın bölgede gerilimi düşürmeye yönelik açık mesajlarının Trump’ın İran’ın kapasitesini yanlış yorumlaması nedeniyle ortadan kalktığını söyledi, "Komşularımıza yönelik adımımız ABD Başkanı Trump tarafından ortadan kaldırıldı" dedi.
11:03 08.03.2026
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, komşu ülkeleri kardeşleri olarak gördüklerini ancak herhangi bir ülkeden İran'a saldırı gelirse karşılık vermek zorunda kalacaklarını söyledi. Trump, Pezeşkiyan’ın dünkü sözlerini ‘teslimiyet’ olarak değerlendirmişti.
İran merkezli yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, sağlık merkezlerinden birini ziyaret eden Pezeşkiyan, dün komşu ülkelerle ilgili yaptığı açıklamaların yanlış yorumlandığını ifade etti.
"Düşmanlar, İran ile komşu ülkeler arasında bir ayrılık yaratmak istiyorlar" diyen Pezeşkiyan, "Komşu ülkelerle kardeşiz ve ilişkilerimizin iyi olmasını istiyoruz ancak herhangi bir ülkeyi kullanmak ve topraklarımıza saldırmak isterlerse onlara karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.
İran'ın komşularla ilişkilerine önem verdiğini belirten Pezeşkiyan, "Daha önce de defalarca söylendiği gibi ve liderliğe göre, komşu ülkelerle kardeşiz ve ilişkilerimiz iyi olmalı. Herhangi bir ülkeden saldırı ve topraklarımızı ihlal etmek isterlerse, bu saldırıya karşılık vermek zorundayız ve bu karşılık, o ülkeyle bir anlaşmazlığımız olduğu veya oradaki insanları rahatsız etmek istediğimiz anlamına gelmez” diye konuştu.

‘Ülkemize saldıranlara karşı dimdik duruyoruz’

ABD-İsrail'in saldırılarında sivillerin ve çocukların hedef alındığını söyleyen Pezeşkiyan, sözlerini şöyle tamamladı:

Ülkemize saldıranlara karşı dimdik duruyoruz ve güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz. Silahlı Kuvvetlerimiz ve Besic (Gönüllü Güvenlik Güçleri), ülkenin her yerinde mevcut ve ülkeyi tüm gücümüzle savunacağız ve bize yönelik hayallerini kesinlikle bozacağız. Ülkemiz zorbalığa, baskıya ve saldırganlığa kolay kolay boyun eğmedi ve eğmeyecek.

Trump, ‘Teslimiyet’ demişti

Dün ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın ‘komşu ülkelere misilleme saldırıları yapmayacağız’ açıklaması üzerine Tahran yönetiminin Ortadoğu’daki komşularından özür dileyerek ‘teslim olduğunu’ öne sürmüştü.
Trump, ardından ‘İran’ın cumartesi günü daha da ağır bombalanacağını’ söyledi. ABD ve İsrail, cumartesi gecesi bombardımanları Tahran’ın merkezi yerlerine, petrol rafinelerini de hedef alacak şekilde yoğunlaştırdı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın son açıklamalarına tepki göstererek gerilimin tırmanması durumunda İran silahlı kuvvetlerinin hazır olduğunu söyledi.
Arakçi yaptığı açıklamada Pezeşkiyan’ın bölgede gerilimi düşürmeye yönelik açık mesajlarının Trump’ın İran’ın kapasitesini yanlış yorumlaması nedeniyle ortadan kalktığını söyledi, "Komşularımıza yönelik adımımız ABD Başkanı Trump tarafından ortadan kaldırıldı" dedi.
