Papa’dan Ortadoğu uyarısı: 'Çatışma bölgeye yayılabilir'
Papa’dan Ortadoğu uyarısı: 'Çatışma bölgeye yayılabilir'
08.03.2026
dünya
i̇ran
lübnan
aziz petrus meydanı
vatikan
papa 14. leo
i̇srail
abd
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Ortadoğu’da yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede İran ve çevresindeki gelişmelerle ilgili endişelerini dile getirdi.Vatikan’da Aziz Petrus Meydanı’na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını gerçekleştiren Papa, duanın ardından bölgedeki çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Papa’nın konuşmasında İran ve Ortadoğu’dan gelen şiddet ve yıkım haberlerinin üzüntü verici olduğunu söylediği aktarıldı. Papa’nın, bu gelişmelerin bölgede korku ve nefret atmosferinin yayılmasına neden olduğuna dikkat çektiği belirtildi.Papa 14. Leo'nun konuşmasında “İran’dan ve genel olarak Ortadoğu’dan şiddet ve yıkım olaylarına ilişkin dehşete düşüren haberler gelmeye devam ediyor” ifadelerinin kullanıldığı aktarıldı.Çatışmanın yayılma riskiPapa’nın konuşmasında, mevcut gerilimin bölgedeki diğer ülkelere yayılma ihtimali bulunduğuna da dikkat çektiği bildirildi.Papa 14. Leo’nun, özellikle Lübnan başta olmak üzere bazı ülkelerin yeniden istikrarsızlık riskiyle karşı karşıya kalabileceğine işaret ettiği aktarıldı.Papa’nın, “Çatışmanın genişleyebileceği ve aralarında sevgili Lübnan’ın da bulunduğu başka ülkelerin yeniden istikrarsızlığa sürüklenebileceği korkusu var” dediği belirtildi.Konuşmasında taraflara ateşkes çağrısı yaptığı bildirilen Papa’nın, savaşın sona ermesi için silahların susması ve diyalog yollarının açılması gerektiğini söylediği aktarıldı.14. Leo’nun, “Bombaların gürültüsü kesilsin, silahlar sussun ve halkların seslerinin duyulabileceği bir diyalog alanı açılsın” ifadelerinin kullanıldığı bildirildi.
i̇ran
lübnan
aziz petrus meydanı
i̇srail
abd
Papa’dan Ortadoğu uyarısı: 'Çatışma bölgeye yayılabilir'
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İran ve Ortadoğu’daki gelişmelerle ilgili çatışmanın bölgeye yayılma riski bulunduğu uyarısında bulundu. Papa, artan şiddet ve yıkım haberlerinin endişe verici olduğunu belirterek taraflara ateşkes ve diyalog çağrısı yaptı.
