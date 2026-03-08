https://anlatilaninotesi.com.tr/20260308/oslodaki-abd-buyukelciligi-yakininda-patlama-kucuk-capli-hasar-1104092199.html

Oslo'daki ABD Büyükelçiliği yakınında patlama: Küçük çaplı hasar

Oslo’daki ABD Büyükelçiliği yakınında patlama: Küçük çaplı hasar

Norveç polisi, dün gece saatlerinde Oslo’da ABD Büyükelçiliği yakınında meydana gelen güçlü bir patlamanın küçük çaplı hasara yol açtığını, ancak yaralanma... 08.03.2026, Sputnik Türkiye

Patlama, Norveç'in başkentiOslo’nun batısındaki büyükelçilik kampüsünde yerel saatle yaklaşık 01.00 civarında (TSİ ile 03.00) duyuldu. Görgü tanıkları olay sonrası bölgede yoğun duman yükseldiğini aktardı.18 yaşındaki lise öğrencisi Sebastian Toerstad, yerel basına büyükelçilik önünden geçtiği sırada “sokakta çok yoğun bir duman tabakası vardı” dedi ve giriş bölümünde hasar oluştuğunu belirtti.Soruşturma devam ediyorPolis, patlamanın konsolosluk bölümünün girişinde gerçekleştiğini doğruladı. Daha sonra olay yerinde beyaz koruyucu kıyafetler giymiş iki polis teknisyeni inceleme yaptı.Yetkililer bölgede başka patlayıcı düzenek bulunmadığını, köpek ekipleri, dronlar ve bir helikopterle arama yapıldığını açıkladı. İlk bulgular, olayın sınırlı hasarla sonuçlandığını gösteriyor.Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

