https://anlatilaninotesi.com.tr/20260308/oslodaki-abd-buyukelciligi-yakininda-patlama-kucuk-capli-hasar-1104092199.html
Oslo’daki ABD Büyükelçiliği yakınında patlama: Küçük çaplı hasar
Oslo’daki ABD Büyükelçiliği yakınında patlama: Küçük çaplı hasar
Sputnik Türkiye
Norveç polisi, dün gece saatlerinde Oslo’da ABD Büyükelçiliği yakınında meydana gelen güçlü bir patlamanın küçük çaplı hasara yol açtığını, ancak yaralanma... 08.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-08T11:36+0300
2026-03-08T11:36+0300
2026-03-08T11:36+0300
dünya
abd büyükelçiliği
norveç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/08/1104091902_0:33:767:464_1920x0_80_0_0_44666ad4e68353aad4e42ad92b8cfd0a.png
Patlama, Norveç'in başkentiOslo’nun batısındaki büyükelçilik kampüsünde yerel saatle yaklaşık 01.00 civarında (TSİ ile 03.00) duyuldu. Görgü tanıkları olay sonrası bölgede yoğun duman yükseldiğini aktardı.18 yaşındaki lise öğrencisi Sebastian Toerstad, yerel basına büyükelçilik önünden geçtiği sırada “sokakta çok yoğun bir duman tabakası vardı” dedi ve giriş bölümünde hasar oluştuğunu belirtti.Soruşturma devam ediyorPolis, patlamanın konsolosluk bölümünün girişinde gerçekleştiğini doğruladı. Daha sonra olay yerinde beyaz koruyucu kıyafetler giymiş iki polis teknisyeni inceleme yaptı.Yetkililer bölgede başka patlayıcı düzenek bulunmadığını, köpek ekipleri, dronlar ve bir helikopterle arama yapıldığını açıkladı. İlk bulgular, olayın sınırlı hasarla sonuçlandığını gösteriyor.Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260308/catismalarin-9-gunu-abd-ve-israil-gece-boyu-iranda-petrol-rafinerilerini-vurdu-irandan-karsilik-1104088432.html
norveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/08/1104091902_53:0:714:496_1920x0_80_0_0_c5ef6f9afdaa74c0daacbca272e542c0.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd büyükelçiliği, norveç
abd büyükelçiliği, norveç
Oslo’daki ABD Büyükelçiliği yakınında patlama: Küçük çaplı hasar
Norveç polisi, dün gece saatlerinde Oslo’da ABD Büyükelçiliği yakınında meydana gelen güçlü bir patlamanın küçük çaplı hasara yol açtığını, ancak yaralanma yaşanmadığını bildirdi.
Patlama, Norveç'in başkentiOslo’nun batısındaki büyükelçilik kampüsünde yerel saatle yaklaşık 01.00 civarında (TSİ ile 03.00) duyuldu. Görgü tanıkları olay sonrası bölgede yoğun duman yükseldiğini aktardı.
18 yaşındaki lise öğrencisi Sebastian Toerstad, yerel basına büyükelçilik önünden geçtiği sırada “sokakta çok yoğun bir duman tabakası vardı” dedi ve giriş bölümünde hasar oluştuğunu belirtti.
Polis, patlamanın konsolosluk bölümünün girişinde gerçekleştiğini doğruladı. Daha sonra olay yerinde beyaz koruyucu kıyafetler giymiş iki polis teknisyeni inceleme yaptı.
Yetkililer bölgede başka patlayıcı düzenek bulunmadığını, köpek ekipleri, dronlar ve bir helikopterle arama yapıldığını açıkladı. İlk bulgular, olayın sınırlı hasarla sonuçlandığını gösteriyor.
Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.