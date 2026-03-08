https://anlatilaninotesi.com.tr/20260308/macron-yarin-guney-kibrisa-gidiyor-dogu-akdeniz-de-gundeminde-1104095933.html
Macron yarın Güney Kıbrıs'a gidiyor: Doğu Akdeniz de gündeminde
08.03.2026
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Güney Kıbrıs’a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.Fransa Cumhurbaşkanlığı Elysee Sarayı, ziyaretin Doğu Akdeniz’de artan gerilim ve son günlerde yaşanan drone saldırıları sonrası planlandığını açıkladı.Macron’un Güney Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşeceği aktarıldı. Görüşmelerin Paphos kentinde yapılacağı ifade edildi.Fransa Akdeniz’e savaş gemileri gönderdiFransız yetkililerin açıklamasına göre, Güney Kıbrıs’a yönelik saldırıların ardından Fransa Akdeniz’de askeri varlığını artırma kararı aldı.Bu kapsamda Charles de Gaulle uçak gemisinin Akdeniz’e gönderildiği ve ayrıca bölgeye bir fırkateyn ile hava savunma sistemleri konuşlandırıldığı bildirildi.Elysee Sarayı, Macron’un ziyaretinin “Fransa’nın Güney Kıbrıs ile dayanışmasını göstermek” amacı taşıdığını belirtti.'Doğu Akdeniz'de deniz güvenliği' başlığıZiyaret sırasında ayrıca 'Doğu Akdeniz’de deniz güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğü konularının da gündeme geleceği' aktarıldı.Fransa’nın, özellikle Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı’nda deniz güvenliğinin korunmasının önemine dikkat çekeceği belirtildi.Bu kapsamda Avrupa Birliği’nin Aspides deniz operasyonunun da görüşmelerde ele alınacağı ifade edildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Güney Kıbrıs’a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.
Fransa Cumhurbaşkanlığı Elysee Sarayı, ziyaretin Doğu Akdeniz’de artan gerilim ve son günlerde yaşanan drone saldırıları sonrası planlandığını açıkladı.
Macron’un Güney Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşeceği aktarıldı. Görüşmelerin Paphos kentinde yapılacağı ifade edildi.
Fransa Akdeniz’e savaş gemileri gönderdi
Fransız yetkililerin açıklamasına göre, Güney Kıbrıs’a yönelik saldırıların ardından Fransa Akdeniz’de askeri varlığını artırma kararı aldı.
Bu kapsamda Charles de Gaulle uçak gemisinin Akdeniz’e gönderildiği ve ayrıca bölgeye bir fırkateyn ile hava savunma sistemleri konuşlandırıldığı bildirildi.
Elysee Sarayı, Macron’un ziyaretinin “Fransa’nın Güney Kıbrıs ile dayanışmasını göstermek” amacı taşıdığını belirtti.
'Doğu Akdeniz'de deniz güvenliği' başlığı
Ziyaret sırasında ayrıca 'Doğu Akdeniz’de deniz güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğü konularının da gündeme geleceği' aktarıldı.
Fransa’nın, özellikle Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı’nda deniz güvenliğinin korunmasının önemine dikkat çekeceği belirtildi.
Bu kapsamda Avrupa Birliği’nin Aspides deniz operasyonunun da görüşmelerde ele alınacağı ifade edildi.