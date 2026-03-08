https://anlatilaninotesi.com.tr/20260308/guney-kibristaki-ingiliz-ussu-bosaltiliyor-akrotiride-tahliyeler-basladi-1104093435.html

Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssü boşaltılıyor: Akrotiri'de tahliyeler başladı

08.03.2026

Kıbrıs’ta bulunan İngiliz Akrotiri Üssü çevresinde yaşayan sivillerin güvenlik gerekçesiyle tahliye edildiği bildirildi.Üs yönetiminin açıklamasına göre, bölgede yaşayan İngiliz aileler ve bazı siviller geçici olarak bölgeden çıkarıldı. Tahliye edilenlerin üs yönetimi tarafından otellere yerleştirildiği aktarıldı.Yetkililer, şu ana kadar 286 kişinin otellere yerleştirildiğini, yaklaşık bin kişinin tahliye edildiğini ve bu kişiler arasında aileler ile hassas durumdaki bireylerin bulunduğunu belirtti.Güvenlik tedbirleri kapsamında üs bölgeleri civarında drone ve yamaç paraşütü kullanımının yasaklandığı da duyuruldu.Tahliyeler drone saldırısı sonrası başladıTahliye kararının, kısa süre önce Kraliyet Hava Kuvvetleri Akrotiri Üssü yakınlarında gerçekleşen drone saldırısı sonrası alındığı bildirildi.Yetkililer, İran yapımı olduğu belirtilen Shahed tipi bir insansız hava aracının üs yakınındaki piste düştüğünü ve sınırlı hasar oluştuğunu açıkladı.Saldırı sonrası hava savunma sirenlerinin devreye girdiği, savaş uçaklarının havalandığı ve bazı sivil personelin bölgeden çıkarıldığı aktarıldı.Paphos havalimanı da boşaltılmıştıBölgede yaşanan güvenlik endişeleri nedeniyle daha önce Paphos Uluslararası Havalimanı’nın şüpheli drone ihbarı üzerine boşaltıldığı bildirildi.Güvenlik birimlerinin olası insansız hava aracı tehdidi üzerine yolcu ve personelin terminal binalarından çıkarıldığı ve hava sahasının geçici olarak kapatıldığı aktarıldı.Yetkililer olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

