https://anlatilaninotesi.com.tr/20260308/guney-kibristaki-ingiliz-ussu-bosaltiliyor-akrotiride-tahliyeler-basladi-1104093435.html
Güney Kıbrıs’taki İngiliz üssü boşaltılıyor: Akrotiri’de tahliyeler başladı
Güney Kıbrıs’taki İngiliz üssü boşaltılıyor: Akrotiri’de tahliyeler başladı
Sputnik Türkiye
Ortadoğu'da artan gerilim sonrası Güney Kıbrıs’taki İngiliz Akrotiri Üssü’nde tahliyeler başlatıldı. Üs çevresinde yaşayan siviller güvenlik gerekçesiyle... 08.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-08T13:17+0300
2026-03-08T13:17+0300
2026-03-08T13:17+0300
dünya
akrotiri
i̇ran
ortadoğu
akdeniz
kıbrıs
füze
drone
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/03/1103965746_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_6f8024317b42a7f9fa4ed86fbdf27570.jpg
Kıbrıs’ta bulunan İngiliz Akrotiri Üssü çevresinde yaşayan sivillerin güvenlik gerekçesiyle tahliye edildiği bildirildi.Üs yönetiminin açıklamasına göre, bölgede yaşayan İngiliz aileler ve bazı siviller geçici olarak bölgeden çıkarıldı. Tahliye edilenlerin üs yönetimi tarafından otellere yerleştirildiği aktarıldı.Yetkililer, şu ana kadar 286 kişinin otellere yerleştirildiğini, yaklaşık bin kişinin tahliye edildiğini ve bu kişiler arasında aileler ile hassas durumdaki bireylerin bulunduğunu belirtti.Güvenlik tedbirleri kapsamında üs bölgeleri civarında drone ve yamaç paraşütü kullanımının yasaklandığı da duyuruldu.Tahliyeler drone saldırısı sonrası başladıTahliye kararının, kısa süre önce Kraliyet Hava Kuvvetleri Akrotiri Üssü yakınlarında gerçekleşen drone saldırısı sonrası alındığı bildirildi.Yetkililer, İran yapımı olduğu belirtilen Shahed tipi bir insansız hava aracının üs yakınındaki piste düştüğünü ve sınırlı hasar oluştuğunu açıkladı.Saldırı sonrası hava savunma sirenlerinin devreye girdiği, savaş uçaklarının havalandığı ve bazı sivil personelin bölgeden çıkarıldığı aktarıldı.Paphos havalimanı da boşaltılmıştıBölgede yaşanan güvenlik endişeleri nedeniyle daha önce Paphos Uluslararası Havalimanı’nın şüpheli drone ihbarı üzerine boşaltıldığı bildirildi.Güvenlik birimlerinin olası insansız hava aracı tehdidi üzerine yolcu ve personelin terminal binalarından çıkarıldığı ve hava sahasının geçici olarak kapatıldığı aktarıldı.Yetkililer olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260308/amerikan-basini-abd-ile-israil-irandaki-uranyumu-ele-gecirmek-icin-ozel-kuvvet-gondermeyi-1104092548.html
akrotiri
i̇ran
akdeniz
kıbrıs
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/03/1103965746_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_b26cab15fbf236127f99a6e90f06eb45.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
akrotiri, i̇ran, ortadoğu, akdeniz, kıbrıs, füze, drone
akrotiri, i̇ran, ortadoğu, akdeniz, kıbrıs, füze, drone
Güney Kıbrıs’taki İngiliz üssü boşaltılıyor: Akrotiri’de tahliyeler başladı
Ortadoğu'da artan gerilim sonrası Güney Kıbrıs’taki İngiliz Akrotiri Üssü’nde tahliyeler başlatıldı. Üs çevresinde yaşayan siviller güvenlik gerekçesiyle bölgeden çıkarılırken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.
Kıbrıs’ta bulunan İngiliz Akrotiri Üssü çevresinde yaşayan sivillerin güvenlik gerekçesiyle tahliye edildiği bildirildi.
Üs yönetiminin açıklamasına göre, bölgede yaşayan İngiliz aileler ve bazı siviller geçici olarak bölgeden çıkarıldı. Tahliye edilenlerin üs yönetimi tarafından otellere yerleştirildiği aktarıldı.
Yetkililer, şu ana kadar 286 kişinin otellere yerleştirildiğini, yaklaşık bin kişinin tahliye edildiğini ve bu kişiler arasında aileler ile hassas durumdaki bireylerin bulunduğunu belirtti.
Güvenlik tedbirleri kapsamında üs bölgeleri civarında drone ve yamaç paraşütü kullanımının yasaklandığı da duyuruldu.
Tahliyeler drone saldırısı sonrası başladı
Tahliye kararının, kısa süre önce Kraliyet Hava Kuvvetleri Akrotiri Üssü yakınlarında gerçekleşen drone saldırısı sonrası alındığı bildirildi.
Yetkililer, İran yapımı olduğu belirtilen Shahed tipi bir insansız hava aracının üs yakınındaki piste düştüğünü ve sınırlı hasar oluştuğunu açıkladı.
Saldırı sonrası hava savunma sirenlerinin devreye girdiği, savaş uçaklarının havalandığı ve bazı sivil personelin bölgeden çıkarıldığı aktarıldı.
Paphos havalimanı da boşaltılmıştı
Bölgede yaşanan güvenlik endişeleri nedeniyle daha önce Paphos Uluslararası Havalimanı’nın şüpheli drone ihbarı üzerine boşaltıldığı bildirildi.
Güvenlik birimlerinin olası insansız hava aracı tehdidi üzerine yolcu ve personelin terminal binalarından çıkarıldığı ve hava sahasının geçici olarak kapatıldığı aktarıldı.
Yetkililer olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını açıkladı.