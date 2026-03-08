https://anlatilaninotesi.com.tr/20260308/amerikan-basini-abd-ile-israil-irandaki-uranyumu-ele-gecirmek-icin-ozel-kuvvet-gondermeyi-1104092548.html

Amerikan basını: ABD ile İsrail, İran'daki uranyumu ele geçirmek için özel kuvvet göndermeyi değerlendiriyor

Amerikan basını: ABD ile İsrail, İran'daki uranyumu ele geçirmek için özel kuvvet göndermeyi değerlendiriyor

ABD ile İsrail'in, saldırılarının sonraki safhalarında ‘yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunu ele geçirmek için İran'a özel kuvvet gönderme’yi... 08.03.2026, Sputnik Türkiye

ABD merkezli Axios haber sitesine göre, konuyla ilgili bilgi sahibi 4 kaynak, ABD'nin İsrail ile bazı konuları değerlendirdiğini öne sürdü.ABD ile İsrail'in, saldırılarının sonraki safhalarında "yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunu elde etmek için İran'a özel kuvvet gönderme" konusunu ele aldıkları iddia edildi.ABD'li ya da İsrailli askerlerin İran'ın topraklarına girmesini gerektirecek bu "operasyonun" ortak misyon olup olmayacağına ilişkin detay vermeyen kaynaklar, İran ordusunun "ciddi tehdit oluşturmadığından emin olunan dönemde" bu adımın atılabileceğini savundu.Kaynaklar, Donald Trump yönetiminin, İran'ın elindeki materyalleri tamamen bölgeden çıkarmayı ya da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) gibi kurumlardan nükleer uzmanları bölgeye getirerek seyreltmeyi değerlendirdiğini öne sürdü.Öte yandan, Trump yönetiminden isimleri paylaşılmayan yetkililer, İran'ın en büyük petrol terminali olduğu belirtilen Hark Adası'nı "ele geçirme" konusunda da görüşme yapıldığını iddia etti.IAEA, ‘İran’da nükleer silah kanıtı yok’ demiştiUluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, İran’da nükleer silah üretmeye yönelik “sistematik ve yapılandırılmış bir programın unsurlarını” görmediğini söyledi.Grossi, ABD merkezli NBC’ye yaptığı açıklamada İran’ın uranyumu yüzde 60 oranında zenginleştirdiğini ve bunun ‘yalnızca nükleer silaha sahip ülkelerin yaptığı bir şey’ olduğunu söylerken, ancak bunun İran’ın nükleer silah inşa etmeyi planladığı anlamına geldiğini söyleyemeyeceğini ifade etti.“Santrifüjler sürekli dönüyor ve bu maddeden giderek daha fazla üretiyordu” diyen Grossi, teorik olarak bunun “10’dan fazla nükleer savaş başlığı üretmeye yetecek” miktarda olduğunu söyledi. Ancak “Peki gerçekten var mı? Hayır,” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

2026

