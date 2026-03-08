https://anlatilaninotesi.com.tr/20260308/islam-memis-dolar-icin-yil-sonu-tahminini-acikladi-1104094425.html

İslam Memiş dolar için yıl sonu tahminini açıkladı

İslam Memiş dolar için yıl sonu tahminini açıkladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dolarda yol sonu beklentisini açıkladı ve "Yıl sonuna kadar 50 lira seviyesini bekliyoruz." dedi. 08.03.2026

Küresel piyasalarda gözler yeniden jeopolitik gelişmelere çevrildi. Uzmanlar, artan gerilimlerin ve enerji piyasalarındaki dalgalanmalarla birlikte uzun vadede birçok varlık fiyatını etkileyebileceğini vurguluyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küresel risklerin enerji maliyetlerini ve enflasyon baskısını artırabileceğini, bunun da güvenli liman arayışını güçlendirebileceğini söylerken, elinde altın bulunan ya da altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdi. Dolarda 50 TL hedefi'Euro en ucuz para birimleri arasında'Altın neden geriledi?Altını olanlara uyarı'Altında alış dönemi'

