EGM: Standart plakaların değişim zorunluluğu bulunmamakta
EGM: Standart plakaların değişim zorunluluğu bulunmamakta
08.03.2026
EGM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, son dönemde araç plakalarına ilişkin uygulamalar hakkında kamuoyunda çeşitli sorular ve bilgi kirliliği oluştuğunun görüldüğü ifade edildi.Açıklamada, "Türkiye'de kullanılmakta olan standart plakalar, TŞOF tarafından basılan ve üzerinde mühür ile birlikte diğer güvenlik özellikleri bulunan plakalar olup herhangi bir değişim zorunluluğu bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.APP (standart dışı) plaka kullanımı durumunda plaka değişimi veya yeniden basımı gerektiği ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:TŞOF mühürlü plakaların nitelik ve ölçüleri değiştirilmiş olması durumuna ilişkin araç sahiplerinin noterden plaka basım talep belgesi alarak, TŞOF yetkili plaka basım noktalarında aynı plakanın yeniden basımını yaptırabileceği belirtilen açıklama, şöyle devam etti:APP plaka (Açık Plaka / Özel Plaka) nedir?Standart trafik tescil plakalarından farklı olarak daha kalın, büyük ve estetik yazı tipleriyle (genellikle kabartmalı) üretilen, resmi Şoförler Odası mühürü taşımayan veya sahte mühürlü olan yasaklı plaka türü.Yeni plaka almak ne kadar?Ruhsat, plaka basım ücreti, plaka basım evrakı gibi ücretler ortalama olarak 4 bin liraya yakın maliyet çıkarıyor. Plaka basım ücreti ise 850 lira seviyesinde.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye'de kullanılmakta olan standart plakaların Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından basılan ve üzerinde mühür ile birlikte diğer güvenlik özellikleri bulunan plakalar olup herhangi bir değişim zorunluluğu bulunmadığını açıkladı.
EGM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, son dönemde araç plakalarına ilişkin uygulamalar hakkında kamuoyunda çeşitli sorular ve bilgi kirliliği oluştuğunun görüldüğü ifade edildi.
Açıklamada, "Türkiye'de kullanılmakta olan standart plakalar, TŞOF tarafından basılan ve üzerinde mühür ile birlikte diğer güvenlik özellikleri bulunan plakalar olup herhangi bir değişim zorunluluğu bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
APP (standart dışı) plaka kullanımı durumunda plaka değişimi veya yeniden basımı gerektiği ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ancak aşağıdaki durumlarda plaka değişimi veya yeniden basımı gerekmektedir. Standart ölçülere uygun olmayan, üzerinde mühür ve diğer güvenlik özellikleri bulunmayan ve mevzuata aykırı şekilde basılmış APP plakaların kullanımı yasaktır. Bu durumda araç sahiplerinin, Polis veya Jandarma birimlerine başvurarak kayıp/tespit işlemi yaptırması, noter aracılığıyla yeni plaka başvurusunda bulunması, TŞOF tarafından yetkilendirilen birimlerde plakalarını bastırmaları gerekmektedir."
TŞOF mühürlü plakaların nitelik ve ölçüleri değiştirilmiş olması durumuna ilişkin araç sahiplerinin noterden plaka basım talep belgesi alarak, TŞOF yetkili plaka basım noktalarında aynı plakanın yeniden basımını yaptırabileceği belirtilen açıklama, şöyle devam etti:
"Standart dışı plaka kullanımının tespiti halinde idari para cezası uygulanmakta olup araçlar plakaları uygun hale getirilene kadar trafikten men edilebilmektedir. Standart dışı plaka takılı araçlara yönelik denetimler, 1 Nisan 2026 tarihine kadar rehberlik ve bilgilendirme amaçlı yapılacak olup vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için araçlarında yalnızca mevzuata uygun, TŞOF mühürlü standart plakaları kullanmaları önemle hatırlatılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
APP plaka (Açık Plaka / Özel Plaka) nedir?
Standart trafik tescil plakalarından farklı olarak daha kalın, büyük ve estetik yazı tipleriyle (genellikle kabartmalı) üretilen, resmi Şoförler Odası mühürü taşımayan veya sahte mühürlü olan yasaklı plaka türü.
Yeni plaka almak ne kadar?
Ruhsat, plaka basım ücreti, plaka basım evrakı gibi ücretler ortalama olarak 4 bin liraya yakın maliyet çıkarıyor. Plaka basım ücreti ise 850 lira seviyesinde.