https://anlatilaninotesi.com.tr/20260308/egm-standart-plakalarin-degisim-zorunlulugu-bulunmamakta-1104091645.html

EGM: Standart plakaların değişim zorunluluğu bulunmamakta

Sputnik Türkiye

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye'de kullanılmakta olan standart plakaların Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından basılan ve üzerinde mühür... 08.03.2026, Sputnik Türkiye

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, son dönemde araç plakalarına ilişkin uygulamalar hakkında kamuoyunda çeşitli sorular ve bilgi kirliliği oluştuğunun görüldüğü ifade edildi.Açıklamada, "Türkiye'de kullanılmakta olan standart plakalar, TŞOF tarafından basılan ve üzerinde mühür ile birlikte diğer güvenlik özellikleri bulunan plakalar olup herhangi bir değişim zorunluluğu bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.APP (standart dışı) plaka kullanımı durumunda plaka değişimi veya yeniden basımı gerektiği ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:TŞOF mühürlü plakaların nitelik ve ölçüleri değiştirilmiş olması durumuna ilişkin araç sahiplerinin noterden plaka basım talep belgesi alarak, TŞOF yetkili plaka basım noktalarında aynı plakanın yeniden basımını yaptırabileceği belirtilen açıklama, şöyle devam etti:APP plaka (Açık Plaka / Özel Plaka) nedir?Standart trafik tescil plakalarından farklı olarak daha kalın, büyük ve estetik yazı tipleriyle (genellikle kabartmalı) üretilen, resmi Şoförler Odası mühürü taşımayan veya sahte mühürlü olan yasaklı plaka türü.Yeni plaka almak ne kadar?Ruhsat, plaka basım ücreti, plaka basım evrakı gibi ücretler ortalama olarak 4 bin liraya yakın maliyet çıkarıyor. Plaka basım ücreti ise 850 lira seviyesinde.

