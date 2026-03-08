https://anlatilaninotesi.com.tr/20260308/dogu-akdenizde-askeri-hareketlilik-alman-firkateyni-limasol-limanina-ulasti-1104100071.html
Doğu Akdeniz’de askeri hareketlilik: Alman firkateyni Limasol limanına ulaştı
Rum basınında yer alan haberlere göre, Alman Deniz Kuvvetleri'ne bağlı FGS Nordrhein-Westfalen fırkateyni Limasol'a ulaşarak limana demirledi. Güney Kıbrıs'da bulunan İngiltere'ye ait egemen üs Akrotiri'ye (Ağrotur) pazartesi günü insansız hava aracı (İHA) çarpması sonucu Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden yardım istemişti. Hristodulidis'in çağrıları sonucunda, İngiltere, Yunanistan, İspanya, Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda, Doğu Akdeniz ile Güney Kıbrıs'a deniz gücü göndereceklerini açıklamışlardı.
