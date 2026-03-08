Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Doğu Akdeniz’de askeri hareketlilik: Alman firkateyni Limasol limanına ulaştı
Doğu Akdeniz’de askeri hareketlilik: Alman firkateyni Limasol limanına ulaştı
Sputnik Türkiye
Alman Deniz Kuvvetleri'ne ait FGS Nordrhein-Westfalen firkateyni, Güney Kıbrıs Limasol Limanı'na demirledi. Hamlenin, son günlerde bölgede yaşanan İHA...
Rum basınında yer alan haberlere göre, Alman Deniz Kuvvetleri'ne bağlı FGS Nordrhein-Westfalen fırkateyni Limasol'a ulaşarak limana demirledi. Güney Kıbrıs'da bulunan İngiltere'ye ait egemen üs Akrotiri'ye (Ağrotur) pazartesi günü insansız hava aracı (İHA) çarpması sonucu Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden yardım istemişti. Hristodulidis'in çağrıları sonucunda, İngiltere, Yunanistan, İspanya, Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda, Doğu Akdeniz ile Güney Kıbrıs'a deniz gücü göndereceklerini açıklamışlardı.
Doğu Akdeniz’de askeri hareketlilik: Alman firkateyni Limasol limanına ulaştı

© AP Photo / Petros KaradjiasAlman firkateyni
Alman firkateyni - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Alman Deniz Kuvvetleri’ne ait FGS Nordrhein-Westfalen firkateyni, Güney Kıbrıs Limasol Limanı’na demirledi. Hamlenin, son günlerde bölgede yaşanan İHA saldırıları sonrası artan güvenlik önlemleri kapsamında gerçekleştiği bildirildi.
Rum basınında yer alan haberlere göre, Alman Deniz Kuvvetleri'ne bağlı FGS Nordrhein-Westfalen fırkateyni Limasol'a ulaşarak limana demirledi.
Güney Kıbrıs'da bulunan İngiltere'ye ait egemen üs Akrotiri'ye (Ağrotur) pazartesi günü insansız hava aracı (İHA) çarpması sonucu Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden yardım istemişti.
Hristodulidis'in çağrıları sonucunda, İngiltere, Yunanistan, İspanya, Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda, Doğu Akdeniz ile Güney Kıbrıs'a deniz gücü göndereceklerini açıklamışlardı.
Akrotiri Hava Üssü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2026
DÜNYA
Güney Kıbrıs’taki İngiliz üssü boşaltılıyor: Akrotiri’de tahliyeler başladı
13:17
