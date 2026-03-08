Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260308/cumhurbaskani-erdogandan-8-mart-dunya-kadinlar-gunu-mesaji-1104098178.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
Sputnik Türkiye
Erdoğan, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti. 08.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-08T17:01+0300
2026-03-08T17:01+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
kadınlar günü
8 mart dünya kadınlar günü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/02/1103946938_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_8276355383d0066d0b22bd1dc427c3a2.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/8-mart-dunya-kadinlar-gunu-nedeniyle-kadin-hukumlu-ve-tutuklulara-acik-gorus-izni-verildi-1103971345.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/02/1103946938_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_b2112521876c96c726f8257b59992e3d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, kadınlar günü, 8 mart dünya kadınlar günü
recep tayyip erdoğan, kadınlar günü, 8 mart dünya kadınlar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

17:01 08.03.2026
© TCCB / Murat KulaRecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2026
© TCCB / Murat Kula
Abone ol
Erdoğan, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Muhterem eşim ve sevgili kızlarımla birlikte bir anne, eş, kardeş, yoldaş ve evlat olarak hayatımıza anlam katan, değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Gazze'den Suriye'ye, Yemen'den Sudan'a kadar gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerindeki acılı annelerin, acılı eşlerin, evladını vatan uğruna şehit vermiş, en az şehit evladı kadar kahraman şehit analarının, hepsi birer metanet timsali olan şehit eşlerinin ve şehit kızlarının, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor, kendilerini hürmetle selamlıyorum."
Cezaevi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2026
TÜRKİYE
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın hükümlü ve tutuklulara açık görüş izni verildi
3 Mart, 17:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала