8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın hükümlü ve tutuklulara açık görüş izni verildi

Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutuklular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 9-13 Mart'ta açık görüş yapabilecek. 03.03.2026, Sputnik Türkiye

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kapalı ceza infaz kurumlarında kalan kadın hükümlü ve tutuklular 9-13 Mart'ta açık görüş yapabilecek.Açık görüş hangi saatlerde yapılacak?Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1,5 saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise 1 saatten az ve 3 saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.Görüş gününe kadar gruplar oluşturulacak, her grubun görüş günü ve saatleri, ailelerine bildirilmek üzere hükümlü ve tutuklulara tebliğ edilecek. Ayrıca hazırlanan program, koğuşlara ve ziyaretçilerin görebileceği uygun yerlere asılacak. "Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma" ve "hücreye koyma" disiplin cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular, açık görüşten yararlanamayacak.

