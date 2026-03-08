https://anlatilaninotesi.com.tr/20260308/cin-disisleri-bakani-ortadogudaki-catisma-hic-baslamamaliydi-1104089344.html

Çin Dışişleri Bakanı: Ortadoğu’daki çatışma hiç başlamamalıydı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, pazar günü düzenlediği basın toplantısında Ortadoğu’daki askeri çatışmanın hiç başlamaması gerektiğini ve bunun hiçbir tarafın... 08.03.2026, Sputnik Türkiye

“Şunu söylemek istiyorum ki bu savaş hiç yaşanmamalıydı; bu, hiçbir tarafa fayda sağlamayan bir savaş" diyen Wang Yi, açıklamayı Ulusal Halk Kongresi’nin yıllık basın toplantısında yaptı.Diplomat, Ortadoğu tarihinin defalarca dünyaya gücün sorunlara çözüm olmadığını gösterdiğini ifade ederek askeri çatışmaların yalnızca yeni nefretler doğurduğunu ve yeni krizler yarattığını söyledi ve ekledi:Büyük ülkelerin adaleti savunması ve Ortadoğu’da barış ile kalkınmaya olumlu katkılar yapması gerektiğini de sözlerine ekledi.Çin Dışişleri Bakanı’nın basın toplantısı, ülkenin en yüksek yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi’nin 14. dönem 4. oturumu kapsamında gerçekleştiriliyor. Söz konusu oturum 5-12 Mart tarihleri arasında Pekin’de düzenleniyor.

2026

