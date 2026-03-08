Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260308/aliyev-ve-pezeskiyan-iha-saldirisini-gorustu--iran-ile-hicbir-baglanti-yok-1104101240.html
Aliyev ve Pezeşkiyan İHA saldırısını görüştü: 'İran ile hiçbir bağlantı yok'
Aliyev ve Pezeşkiyan İHA saldırısını görüştü: 'İran ile hiçbir bağlantı yok'
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın Nahçıvan'a düzenlenen İHA saldırısıyla bağlantılı...
2026-03-08T23:34+0300
2026-03-08T23:34+0300
i̇lham aliyev
azerbaycan
dışişleri bakanlığı
i̇ran
nahçıvan
dünya
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıyı görüştü.Aliyev'i telefonla arayan Pezeşkiyan, İran'ın Nahçıvan'a düzenlenen İHA saldırısıyla bağlantılı olmadığını belirterek, söz konusu hadisenin araştırılacağını bildirdi. İHA saldırısına değinen Aliyev de olayın araştırılması gerektiğini vurguladı.Pezeşkiyan, Aliyev'in, Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesi dolayısıyla İran'ın Bakü Büyükelçiliğini ziyaret ederek taziyelerini iletmesi ve İran'a insani yardım sağlama yönündeki niyeti nedeniyle teşekkür etti.Aliyev de İran'da yaşanan son olaylarda çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesi nedeniyle bir kez daha başsağlığı dileklerini iletti.Aliyev ve Pezeşkiyan'ın, Azerbaycan ile İran'ın ortak ekonomik projelerine ilişkin de görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne 5 Mart'ta İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış ve protesto notası verilmişti.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıları 'terör eylemi' olarak nitelendirmiş ve misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için orduya talimat vermişti.İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, saldırıyla 'bağlantılarının olmadığını, ülkesini suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını' iddia etmişti.
azerbaycan
i̇ran
nahçıvan
SON HABERLER
23:34 08.03.2026
© REUTERS Social MediaNahçıvan Havaalanı yakınına düşen İHA'nın görüntüsü
Nahçıvan Havaalanı yakınına düşen İHA'nın görüntüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2026
© REUTERS Social Media
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın Nahçıvan'a düzenlenen İHA saldırısıyla bağlantılı olmadığını belirtti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıyı görüştü.
Aliyev'i telefonla arayan Pezeşkiyan, İran'ın Nahçıvan'a düzenlenen İHA saldırısıyla bağlantılı olmadığını belirterek, söz konusu hadisenin araştırılacağını bildirdi.
İHA saldırısına değinen Aliyev de olayın araştırılması gerektiğini vurguladı.
Pezeşkiyan, Aliyev'in, Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesi dolayısıyla İran'ın Bakü Büyükelçiliğini ziyaret ederek taziyelerini iletmesi ve İran'a insani yardım sağlama yönündeki niyeti nedeniyle teşekkür etti.
Aliyev de İran'da yaşanan son olaylarda çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesi nedeniyle bir kez daha başsağlığı dileklerini iletti.
Aliyev ve Pezeşkiyan'ın, Azerbaycan ile İran'ın ortak ekonomik projelerine ilişkin de görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne 5 Mart'ta İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.
İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış ve protesto notası verilmişti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıları 'terör eylemi' olarak nitelendirmiş ve misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için orduya talimat vermişti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, saldırıyla 'bağlantılarının olmadığını, ülkesini suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını' iddia etmişti.
