AFAD açıkladı: Manisa'da deprem
AFAD açıkladı: Manisa'da deprem
Sputnik Türkiye
Manisa Turgutlu'da saat 13.10'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 08.03.2026, Sputnik Türkiye
Manisa'da deprem oldu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.10'da merkez üssü Turgutlu ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Yerin 5,49 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa'nın yanı sıra İzmir'den de hissedildi.Deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.
afad açıkladı: manisa'da deprem
afad açıkladı: manisa'da deprem

AFAD açıkladı: Manisa'da deprem

13:23 08.03.2026 (güncellendi: 14:02 08.03.2026)
Manisa Turgutlu'da saat 13.10'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Manisa'da deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.10'da merkez üssü Turgutlu ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 5,49 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa'nın yanı sıra İzmir'den de hissedildi.
Deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.
