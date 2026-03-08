https://anlatilaninotesi.com.tr/20260308/afad-acikladi-manisada-deprem-1104093974.html

AFAD açıkladı: Manisa'da deprem

Manisa Turgutlu'da saat 13.10'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 08.03.2026, Sputnik Türkiye

Manisa'da deprem oldu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.10'da merkez üssü Turgutlu ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Yerin 5,49 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa'nın yanı sıra İzmir'den de hissedildi.Deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

