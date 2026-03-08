https://anlatilaninotesi.com.tr/20260308/afad-acikladi-manisada-deprem-1104093974.html
AFAD açıkladı: Manisa'da deprem
Manisa Turgutlu'da saat 13.10'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 08.03.2026, Sputnik Türkiye
Manisa'da deprem oldu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.10'da merkez üssü Turgutlu ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Yerin 5,49 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa'nın yanı sıra İzmir'den de hissedildi.Deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.
13:23 08.03.2026 (güncellendi: 14:02 08.03.2026)
Manisa Turgutlu'da saat 13.10'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.10'da merkez üssü Turgutlu ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 5,49 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa'nın yanı sıra İzmir'den de hissedildi.
Deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.