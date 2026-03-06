https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/afad-duyurdu-antalyada-45-buyuklugunde-deprem-1104047572.html
AFAD duyurdu: Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 08.35'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) duyurdu. 06.03.2026, Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kaş açıkları olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin en yakın yerleşim merkezine 145 kilometre uzaklıkta ve 12,5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kaş açıkları olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin en yakın yerleşim merkezine 145 kilometre uzaklıkta ve 12,5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.