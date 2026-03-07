https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/zaharova-rusya-ortadoguda-kan-dokulmesini-durdurmak-icin-yardima-hazir-1104083726.html
Zaharova: Rusya, Ortadoğu’da kan dökülmesini durdurmak için yardıma hazır
Zaharova: Rusya, Ortadoğu’da kan dökülmesini durdurmak için yardıma hazır
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova'nın Ortadoğu'da devam eden çatışmaların durdurulması ve bölgede barışın sağlanması için aktif bir rol... 07.03.2026
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Moskova’nın Ortadoğu’da kan dökülmesini durdurmak ve uluslararası hukuka dayalı, karşılıklı saygı ve çıkar dengesi temelinde çözümler bulmak için aktif şekilde yardım etmeye hazır olduğunu ifade etti.'Nahçıvan’daki İHA olayından İran’a yönelik saldırganlar sorumlu'Zaharova, Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde meydana gelen insansız hava aracı (İHA) olayıyla ilgili olarak, bu olaydan İran’a yönelik saldırıları gerçekleştirenlerin ve buna doğrudan veya dolaylı olarak destek veren tarafların sorumlu olduğunu belirtti.‘İran ve Azerbaycan sağduyulu davranmalı’Zaharova, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde yaşanan İHA olayı sonrası İran ve Azerbaycan’a sağduyulu davranmaları çağrısında bulunarak, şunları ifade etti:
Zaharova: Rusya, Ortadoğu’da kan dökülmesini durdurmak için yardıma hazır
17:47 07.03.2026 (güncellendi: 18:28 07.03.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova’nın Ortadoğu’da devam eden çatışmaların durdurulması ve bölgede barışın sağlanması için aktif bir rol üstlenmeye hazır olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Moskova’nın Ortadoğu’da kan dökülmesini durdurmak ve uluslararası hukuka dayalı, karşılıklı saygı ve çıkar dengesi temelinde çözümler bulmak için aktif şekilde yardım etmeye hazır olduğunu ifade etti.
Rusya, bölgede kan dökülmesinin acilen durdurulması için yollar aramaya aktif şekilde yardımcı olmaya, siyasi-diplomatik sürecin yeniden başlaması için gerekli desteği sağlamaya ve uluslararası hukuk, karşılıklı saygı ile çıkar dengesi temelinde çözümler bulunmasına katkıda bulunmaya hazırdır.
'Nahçıvan’daki İHA olayından İran’a yönelik saldırganlar sorumlu'
Zaharova, Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde meydana gelen insansız hava aracı (İHA) olayıyla ilgili olarak, bu olaydan İran’a yönelik saldırıları gerçekleştirenlerin ve buna doğrudan veya dolaylı olarak destek veren tarafların sorumlu olduğunu belirtti.
Daha önce defalarca uyardığımız üzere, bu askeri macera, bölgedeki tüm ülkelerin, özellikle de İran’ın komşularının güvenliğini son derece olumsuz etkileyebilir. Nitekim öyle de oldu. Bugünkü gelişmeler, saldırganlığın mimarlarının ve buna doğrudan ya da dolaylı olarak destek verenlerin doğrudan sorumluluğundadır.
‘İran ve Azerbaycan sağduyulu davranmalı’
Zaharova, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde yaşanan İHA olayı sonrası İran ve Azerbaycan’a sağduyulu davranmaları çağrısında bulunarak, şunları ifade etti:
Azerbaycan ve İran arasında ortaya çıkan gerginlik konusunda, stratejik ortaklarımız olan her iki tarafı azami ihtiyatlılık göstermeye, gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaya ve iyi komşuluk ilkesine zarar verecek şekilde bölgede yeni ayrım çizgileri oluşturmama çağrısında bulunuyoruz.