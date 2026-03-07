https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/zaharova-rusya-ortadoguda-kan-dokulmesini-durdurmak-icin-yardima-hazir-1104083726.html

Zaharova: Rusya, Ortadoğu’da kan dökülmesini durdurmak için yardıma hazır

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova’nın Ortadoğu’da devam eden çatışmaların durdurulması ve bölgede barışın sağlanması için aktif bir rol... 07.03.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Moskova’nın Ortadoğu’da kan dökülmesini durdurmak ve uluslararası hukuka dayalı, karşılıklı saygı ve çıkar dengesi temelinde çözümler bulmak için aktif şekilde yardım etmeye hazır olduğunu ifade etti.'Nahçıvan’daki İHA olayından İran’a yönelik saldırganlar sorumlu'Zaharova, Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde meydana gelen insansız hava aracı (İHA) olayıyla ilgili olarak, bu olaydan İran’a yönelik saldırıları gerçekleştirenlerin ve buna doğrudan veya dolaylı olarak destek veren tarafların sorumlu olduğunu belirtti.‘İran ve Azerbaycan sağduyulu davranmalı’Zaharova, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde yaşanan İHA olayı sonrası İran ve Azerbaycan’a sağduyulu davranmaları çağrısında bulunarak, şunları ifade etti:

