https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/dunyanin-en-gizemli-yirtici-kedinin-turu-yok-olusa-dogru-ilerliyor-genetik-zayiflik-ihtimali-var-1100115526.html

Dünyanın en gizemli yırtıcı kedisi yok oluşa doğru ilerliyor: Genetik zayıflık ihtimali var

Dünyanın en gizemli yırtıcı kedisi yok oluşa doğru ilerliyor: Genetik zayıflık ihtimali var

Sputnik Türkiye

Yeni araştırmalar, kar leoparlarının sadece avcılar ve habitat kaybıyla değil, kendi genetik yapılarıyla da savaşmak zorunda olduğunu ortaya koydu. Tür, iklim... 12.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-12T10:54+0300

2025-10-12T10:54+0300

2025-10-12T12:48+0300

yaşam

çevre

asya

himalayalar

tibet

uluslararası doğayı koruma birliği (iucn)

dna

kar leoparı

orta asya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100116287_0:70:1024:647_1920x0_80_0_0_82d1ce4a2b5f89456aefcd425b396350.jpg

Dünyanın en gizemli ve zarif yırtıcılarından biri olan kar leoparı, Asya dağlarında yaşam mücadelesi veriyor. Bugün dünya üzerinde sadece 4 bin 500 ile 7 bin 500 birey kaldığı tahmin ediliyor. Bu yüzden tür, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Liste’de 'hassas' kategorisinde yer alıyor.Tehdit sadece insan değil Yıllardır kaçak avcılık ve yaşam alanı kaybı yüzünden sayıları azalan kar leoparları için tehlike büyüyor. Son yayımlanan bir bilimsel çalışma, asıl riskin türün genetik zayıflığı olabileceğini gösterdi. Bilim insanları, 37 kar leoparının DNA’sını inceledi ve büyük bölümünün birbirine çok benzeyen genlere sahip olduğunu ortaya koydu. Bu durum, türün hastalıklara ve çevresel değişimlere karşı daha savunmasız hale gelmesi anlamına geliyor.İklim krizi dağlara ulaştı Kar leoparlarının yaşadığı Himalayalar, Tibet ve Orta Asya dağları dünyanın en sert coğrafyaları arasında. Yıllarca insanlardan uzak oldukları için varlıklarını sürdürebildiler. Ancak iklim değişikliği onları da yakaladı. Dağlardaki buzullar eriyor, av hayvanları yok oluyor, yaşam alanları daralıyor. Bu da kar leoparlarını açlık ve çatışma nedeniyle insan yerleşimlerine yaklaştırıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230603/anadolu-leopari-yeniden-goruntulendi-1071975154.html

asya

himalayalar

tibet

orta asya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çevre, asya, himalayalar, tibet, uluslararası doğayı koruma birliği (iucn), dna, kar leoparı, orta asya