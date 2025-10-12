https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/dunyanin-en-gizemli-yirtici-kedinin-turu-yok-olusa-dogru-ilerliyor-genetik-zayiflik-ihtimali-var-1100115526.html
Dünyanın en gizemli yırtıcı kedisi yok oluşa doğru ilerliyor: Genetik zayıflık ihtimali var
Dünyanın en gizemli yırtıcı kedisi yok oluşa doğru ilerliyor: Genetik zayıflık ihtimali var
12.10.2025
Dünyanın en gizemli ve zarif yırtıcılarından biri olan kar leoparı, Asya dağlarında yaşam mücadelesi veriyor. Bugün dünya üzerinde sadece 4 bin 500 ile 7 bin 500 birey kaldığı tahmin ediliyor. Bu yüzden tür, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Liste'de 'hassas' kategorisinde yer alıyor.Tehdit sadece insan değil Yıllardır kaçak avcılık ve yaşam alanı kaybı yüzünden sayıları azalan kar leoparları için tehlike büyüyor. Son yayımlanan bir bilimsel çalışma, asıl riskin türün genetik zayıflığı olabileceğini gösterdi. Bilim insanları, 37 kar leoparının DNA'sını inceledi ve büyük bölümünün birbirine çok benzeyen genlere sahip olduğunu ortaya koydu. Bu durum, türün hastalıklara ve çevresel değişimlere karşı daha savunmasız hale gelmesi anlamına geliyor.İklim krizi dağlara ulaştı Kar leoparlarının yaşadığı Himalayalar, Tibet ve Orta Asya dağları dünyanın en sert coğrafyaları arasında. Yıllarca insanlardan uzak oldukları için varlıklarını sürdürebildiler. Ancak iklim değişikliği onları da yakaladı. Dağlardaki buzullar eriyor, av hayvanları yok oluyor, yaşam alanları daralıyor. Bu da kar leoparlarını açlık ve çatışma nedeniyle insan yerleşimlerine yaklaştırıyor.
Dünyanın en gizemli yırtıcı kedisi yok oluşa doğru ilerliyor: Genetik zayıflık ihtimali var
10:54 12.10.2025 (güncellendi: 12:48 12.10.2025)
Yeni araştırmalar, kar leoparlarının sadece avcılar ve habitat kaybıyla değil, kendi genetik yapılarıyla da savaşmak zorunda olduğunu ortaya koydu. Tür, iklim değişikliği ve düşük gen çeşitliliği nedeniyle yok olma riski altında.
Dünyanın en gizemli ve zarif yırtıcılarından biri olan kar leoparı, Asya dağlarında yaşam mücadelesi veriyor. Bugün dünya üzerinde sadece 4 bin 500 ile 7 bin 500 birey kaldığı tahmin ediliyor.
Bu yüzden tür, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Liste’de 'hassas' kategorisinde yer alıyor.
Tehdit sadece insan değil
Yıllardır kaçak avcılık ve yaşam alanı kaybı yüzünden sayıları azalan kar leoparları için tehlike büyüyor. Son yayımlanan bir bilimsel çalışma, asıl riskin türün genetik zayıflığı olabileceğini gösterdi.
Bilim insanları, 37 kar leoparının DNA’sını inceledi ve büyük bölümünün birbirine çok benzeyen genlere sahip olduğunu ortaya koydu. Bu durum, türün hastalıklara ve çevresel değişimlere karşı daha savunmasız hale gelmesi anlamına geliyor.
İklim krizi dağlara ulaştı
Kar leoparlarının yaşadığı Himalayalar, Tibet ve Orta Asya dağları dünyanın en sert coğrafyaları arasında. Yıllarca insanlardan uzak oldukları için varlıklarını sürdürebildiler. Ancak iklim değişikliği onları da yakaladı.
Dağlardaki buzullar eriyor, av hayvanları yok oluyor, yaşam alanları daralıyor. Bu da kar leoparlarını açlık ve çatışma nedeniyle insan yerleşimlerine yaklaştırıyor.