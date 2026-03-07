https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/uzman-abdnin-diger-ulkelere-lider-dayatma-plani-gercekci-gorunmuyor-1104072298.html

Uzman: ABD’nin diğer ülkelere lider dayatma planı 'gerçekçi görünmüyor'

Arjantinli uluslararası ilişkiler analisti Christian Lamesa, Caracas’ta işe yaradığı düşünülen formülün İran’da da uygulanabileceği varsayımıyla hareket... 07.03.2026, Sputnik Türkiye

Arjantinli uluslararası ilişkiler analisti Christian Lamesa, Sputnik’e verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ı yönetecek kişinin belirlenmesinde 'yer almak zorunda olduğunu' söylemesinin Washington’ın diğer ülkelere lider dayatma stratejisinin kontrolden çıktığını gösterdiğini söyledi.Lamesa’ya göre bu yılın 3 Ocak’ından bu yana ABD’nin askeri müdahalelerinde yeni bir tarz ortaya çıkmış görünüyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun görevden uzaklaştırılması girişiminde yaratıcı ve alışılmadık bir 'rejim değişikliği' modeli uygulandığını, ancak aynı hükümetin iktidarda kalmaya devam ettiğini belirten Lamesa, bu süreçte Trump ile geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez arasında oldukça sıra dışı bir ilişki oluştuğunu ifade etti. Bunun hem analistler hem de Venezuela halkı arasında çok sayıda şüpheye yol açtığını vurguladı.Analiste göre Beyaz Saray ve Trump yönetimi, bu yaklaşımı farklı biçimlerde dünyanın çeşitli ülkelerinde tekrarlamaya eğilimli görünüyor. Lamesa, bugün İran’a yönelik ABD ve İsrail askeri operasyonlarının yanı sıra Beyaz Saray’dan gelen açıklamalarda sadece hükümet değişikliğinin değil, aynı zamanda yeni İran liderinin seçilmesinde Washington’ın da rol oynaması gerektiğinin vurgulandığını söyledi.Lamesa, ABD yönetiminin tüm ülkelerin aynı olduğu ve Caracas’ta işe yaradığı düşünülen formülün İran’da da uygulanabileceği varsayımıyla hareket ettiğini belirtti. Ancak İran’daki Dini Lider Hamaney’e yönelik suikast ve aralarında çocukların da bulunduğu binlerce İranlının ölümü gibi gelişmelerin bu yaklaşımın ne kadar riskli olduğunu gösterdiğini ifade etti.Arjantinli analist, Trump’ın yalnızca Batı Yarımküre’de değil, Rusya ve Çin gibi diğer büyük güçlerin çıkarlarını da etkileyen bölgelerde, diğer ülkelerin liderlerine kendi iradesini keyfi ve demokratik olmayan biçimde dayatma isteğinin 'oldukça gerçek dışı' olduğunu söyledi.

