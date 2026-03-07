Türkiye
Ünlü sanatçı Teoman, sosyal medyayı ikiye böldü: 5 bin liram sahnede can çekişiyor
Ünlü sanatçı Teoman, sosyal medyayı ikiye böldü: 5 bin liram sahnede can çekişiyor
Ünlü şarkıcı Teoman'ın son konserindeki performansı sosyal medyayı ikiye böldü. 07.03.2026
Şarkıcı Teoman'ın konserindeki canlı performansı hayranlarını ikiye böldü. Bazı hayranları 'beş bin liram sahnede can çekişiyor' derken bazı hayranları da Teoman'ı savundu.Tartışmanın fitilini sosyal medya paylaşımı ateşledi Sosyal medyada bir hayranının Teoman paylaşımı ortalığı karıştırdı. Paramparça şarkısını söyleyen ünlü ismin görüntüsü '5.000 liram sahnede can çekişiyor' diyerek yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük tartışmalara neden oldu.Teoman'ın canlı performansına sosyal medyada bazı kullanıcılar; 'Güzelim şarkısını paramparça etmiş', 'Sanatçılar yaş aldıkça değişik oluyorlar', 'Abi şarkıyı parçalamışsın be' gibi eleştirel yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da 'normalde böyle söylemiyor', 'Teoman lan bu, ruhunu hissetmek için gidersin konsere sesini dinlemek için değil' gibi yorumlar yaparak sanatçıya destek verdi.
Ünlü şarkıcı Teoman'ın son konserindeki performansı sosyal medyayı ikiye böldü.
Şarkıcı Teoman'ın konserindeki canlı performansı hayranlarını ikiye böldü. Bazı hayranları 'beş bin liram sahnede can çekişiyor' derken bazı hayranları da Teoman'ı savundu.

Tartışmanın fitilini sosyal medya paylaşımı ateşledi

Sosyal medyada bir hayranının Teoman paylaşımı ortalığı karıştırdı. Paramparça şarkısını söyleyen ünlü ismin görüntüsü '5.000 liram sahnede can çekişiyor' diyerek yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük tartışmalara neden oldu.
Teoman'ın canlı performansına sosyal medyada bazı kullanıcılar; 'Güzelim şarkısını paramparça etmiş', 'Sanatçılar yaş aldıkça değişik oluyorlar', 'Abi şarkıyı parçalamışsın be' gibi eleştirel yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da 'normalde böyle söylemiyor', 'Teoman lan bu, ruhunu hissetmek için gidersin konsere sesini dinlemek için değil' gibi yorumlar yaparak sanatçıya destek verdi.
