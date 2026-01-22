https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/teomandan-carpici-itiraf-annem-yillarca-sarkici-olmamdan-utandi-1102939285.html

Teoman’dan çarpıcı itiraf: 'Annem yıllarca şarkıcı olmamdan utandı'

Teoman’dan çarpıcı itiraf: 'Annem yıllarca şarkıcı olmamdan utandı'

Sputnik Türkiye

Ünlü rock müzisyeni Teoman, katıldığı Empati programında çocukluğundan annesiyle ilişkisine, babalığından müziği bırakmayı düşündüğü döneme kadar özel hayatına... 22.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-22T10:38+0300

2026-01-22T10:38+0300

2026-01-22T10:38+0300

yaşam

teoman

ahmet mümtaz taylan

elvis presley

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/16/1102939373_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_aa1ff9798ddbbab72d4095f49b01df61.jpg

Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programına konuk olan Teoman, annesinin meslek tercihini hiçbir zaman kabullenemediğini söyledi. Ünlü sanatçı, “Ben şarkıcı olunca yıllarca buna üzüldü ve utandı. Hâlâ yaptığım işi beğenmiyor ama artık çevresinden olumlu tepkiler aldığı için mutlu” dedi.Çocukluk yılları ve rol modelleriBabası iki yaşındayken hayatını kaybeden Teoman, çocukluğunu annesi, teyzesi ve anneannesiyle geçirdiğini belirtti. Erkek rol modellerinin çizgi roman kahramanları ve Elvis Presley olduğunu söyleyen sanatçı, “12-13 yaşında Elvis gibi bir rock yıldızı olmaya karar verdim” ifadelerini kullandı.'Aksi bir yaşlı olmaktan korkuyorum'Depresyonla mücadelesini de anlatan Teoman, “Annemde beğenmediğim özelliklerin çoğu bana geçti. Aksi ve kavga eden bir yaşlı olmaktan korkuyorum, bunun için kendimi değiştirmeye çalışıyorum” dedi.Babalık itirafı: “Hayal ettiğim gibi olamadım”Kızı Zeyno’dan da söz eden Teoman, babalık konusunda kendisini eleştirdi. “Nasıl baba olunur bilmiyorum ama elimden geleni yapıyorum” diyen sanatçı, yaş ilerledikçe sorumluluk duygusunun arttığını vurguladı.Müziği bıraktığı dönem en büyük hayal kırıklığı2011-2012 yıllarında müziği bırakma kararı aldığını hatırlatan Teoman, o dönemi “hayatımın en büyük hayal kırıklığı” olarak tanımladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/buyuk-deprem-olacak-mi-prof-dr-sener-usumezsoydan-sindirgi-icin-net-aciklama-1102938679.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

teoman, ahmet mümtaz taylan, elvis presley