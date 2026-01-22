https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/teomandan-carpici-itiraf-annem-yillarca-sarkici-olmamdan-utandi-1102939285.html
Teoman’dan çarpıcı itiraf: 'Annem yıllarca şarkıcı olmamdan utandı'
Ünlü rock müzisyeni Teoman, katıldığı Empati programında çocukluğundan annesiyle ilişkisine, babalığından müziği bırakmayı düşündüğü döneme kadar özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Teoman, annesinin yıllarca şarkıcı olmasından utandığını ilk kez anlattı.
Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programına konuk olan Teoman, annesinin meslek tercihini hiçbir zaman kabullenemediğini söyledi. Ünlü sanatçı, “Ben şarkıcı olunca yıllarca buna üzüldü ve utandı. Hâlâ yaptığım işi beğenmiyor ama artık çevresinden olumlu tepkiler aldığı için mutlu” dedi.
Çocukluk yılları ve rol modelleri
Babası iki yaşındayken hayatını kaybeden Teoman, çocukluğunu annesi, teyzesi ve anneannesiyle geçirdiğini belirtti. Erkek rol modellerinin çizgi roman kahramanları ve Elvis Presley olduğunu söyleyen sanatçı, “12-13 yaşında Elvis gibi bir rock yıldızı olmaya karar verdim” ifadelerini kullandı.
'Aksi bir yaşlı olmaktan korkuyorum'
Depresyonla mücadelesini de anlatan Teoman, “Annemde beğenmediğim özelliklerin çoğu bana geçti. Aksi ve kavga eden bir yaşlı olmaktan korkuyorum, bunun için kendimi değiştirmeye çalışıyorum” dedi.
Babalık itirafı: “Hayal ettiğim gibi olamadım”
Kızı Zeyno’dan da söz eden Teoman, babalık konusunda kendisini eleştirdi. “Nasıl baba olunur bilmiyorum ama elimden geleni yapıyorum” diyen sanatçı, yaş ilerledikçe sorumluluk duygusunun arttığını vurguladı.
Müziği bıraktığı dönem en büyük hayal kırıklığı
2011-2012 yıllarında müziği bırakma kararı aldığını hatırlatan Teoman, o dönemi “hayatımın en büyük hayal kırıklığı” olarak tanımladı.