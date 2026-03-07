Türkiye'den CNN International'a 'harita' tepkisi 'Yanıltıcı ve indirgemeci'

Bu tür özdeşleştirmeler, Türkiye'nin toplumsal dokusunu yanlış yansıtan anlatıların güç kazanmasına ve ülkemizin nüfus yapısındaki çeşitlilik ile toplumsal bütünlüğün göz ardı edilmesine yol açabilmektedir. Videoda kullanılan dil ve anlatım biçimi, mezkur harita ile birlikte değerlendirildiğinde, sahadaki gerçekliklerle bağdaşmayan yapay bir jeopolitik yorum üretmekte ve gereksiz gerilimlere zemin teşkil etmektedir. Hassas bölgesel konulara ilişkin haber yapılırken uluslararası medya kuruluşlarının doğruluk, bağlamsal hassasiyet ve editoryal sorumluluk ilkelerine azami özen göstermesi beklenmektedir.

Bu çerçevede, CNN International'ın yayınlarında ve dijital platformlarında bu tür yanıltıcı harita ve görsel temsillere yer vermekten kaçınmasını ve gelecekteki haberlerinde daha yüksek düzeyde editoryal özen göstermesini beklemekteyiz. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde farklılıklarımızı zenginlik olarak gören, birlik ve kardeşliğimizi daha da pekiştiren anlayışımızı kararlılıkla sürdürmeye, tüm vatandaşlarımızın huzur ve refahını esas alan politikaları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz.