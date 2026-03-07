Türkiye
MSB kaynaklarından açıklama: Kuzey Kıbrıs'ın güvenliği için F-16'lar konuşlandırılabilir
MSB kaynaklarından açıklama: Kuzey Kıbrıs'ın güvenliği için F-16'lar konuşlandırılabilir
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs'ın güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapıldığını açıkladı. F-16 uçaklarının adaya konuşlanmasının değerlendirilen hususlardan biri olduğu paylaşıldı.
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. Çatışmalar sekizinci gününde devam ederken İran ise misilleme yanıtlarıyla karşılık veriyor.Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Kuzey Kıbrıs'ın güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapıldığını belirtti. Bakanlık kaynakları, F-16 uçaklarının adaya konuşlanmasının değerlendirilen hususlardan biri olduğunu açıkladı.
kıbrıs, kuzey kıbrıs

MSB kaynaklarından açıklama: Kuzey Kıbrıs'ın güvenliği için F-16'lar konuşlandırılabilir

16:08 07.03.2026 (güncellendi: 16:16 07.03.2026)
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs'ın güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapıldığını açıkladı. F-16 uçaklarının adaya konuşlanmasının değerlendirilen hususlardan biri olduğu paylaşıldı.
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. Çatışmalar sekizinci gününde devam ederken İran ise misilleme yanıtlarıyla karşılık veriyor.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Kuzey Kıbrıs'ın güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapıldığını belirtti. Bakanlık kaynakları, F-16 uçaklarının adaya konuşlanmasının değerlendirilen hususlardan biri olduğunu açıkladı.
