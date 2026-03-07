https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/msb-kaynaklarindan-aciklama-kuzey-kibrisin-guvenligi-icin-f-16lar-konuslandirilabilir-1104081578.html
MSB kaynaklarından açıklama: Kuzey Kıbrıs'ın güvenliği için F-16'lar konuşlandırılabilir
MSB kaynaklarından açıklama: Kuzey Kıbrıs'ın güvenliği için F-16'lar konuşlandırılabilir
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs'ın güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapıldığını açıkladı. F-16... 07.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-07T16:08+0300
2026-03-07T16:08+0300
2026-03-07T16:16+0300
türki̇ye
kıbrıs
kuzey kıbrıs
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/05/1060802790_0:82:1599:981_1920x0_80_0_0_c3568c652ae4648bd363c8ea4191ff24.jpg
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. Çatışmalar sekizinci gününde devam ederken İran ise misilleme yanıtlarıyla karşılık veriyor.Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Kuzey Kıbrıs'ın güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapıldığını belirtti. Bakanlık kaynakları, F-16 uçaklarının adaya konuşlanmasının değerlendirilen hususlardan biri olduğunu açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/dmm-savasa-hazirlik-iddialarina-yanit-verdi-1104080422.html
türki̇ye
kıbrıs
kuzey kıbrıs
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/05/1060802790_91:0:1508:1063_1920x0_80_0_0_f2ec90bcc668c8fa07f55aada3ec9061.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kıbrıs, kuzey kıbrıs
MSB kaynaklarından açıklama: Kuzey Kıbrıs'ın güvenliği için F-16'lar konuşlandırılabilir
16:08 07.03.2026 (güncellendi: 16:16 07.03.2026)
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs'ın güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapıldığını açıkladı. F-16 uçaklarının adaya konuşlanmasının değerlendirilen hususlardan biri olduğu paylaşıldı.
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. Çatışmalar sekizinci gününde devam ederken İran ise misilleme yanıtlarıyla karşılık veriyor.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Kuzey Kıbrıs'ın güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapıldığını belirtti. Bakanlık kaynakları, F-16 uçaklarının adaya konuşlanmasının değerlendirilen hususlardan biri olduğunu açıkladı.