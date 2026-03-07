https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/gumrukte-tarihi-eser-alarmi-turkiyeden-kacirilmak-uzereyken-yakalandi-1104074978.html
Gümrükte tarihi eser alarmı: Türkiye’den kaçırılmak üzereyken yakalandı
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İzmir Çeşme Ulusoy Limanı’ndan İtalya’ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 sikke ve figüre el koydu. Risk analizi... 07.03.2026, Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İzmir Çeşme Ulusoy Limanı’ndan İtalya’ya kaçırılmak istenilen 7 bin 550 sikke ve figüre el koydu.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında, İtalya’nın Trieste Limanı’na gitmek üzere Çeşme Ulusoy Limanı’na gelen bir araç riskli olarak değerlendirildi.X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edildiAraca yönelik yapılan x-ray taramasında şüpheli yoğunluk belirlendi. Bunun üzerine gerçekleştirilen detaylı aramada, yasal yük içine gizlenmiş 15 pakette, farklı ebatlarda 7 bin 550 sikke ve figür türünde tarihi eser ele geçirildi.Tarihi ve kültürel mirasın yurt dışına çıkarılması önlendiOperasyonla birlikte ülkenin tarihi ve kültürel mirasının yurt dışına çıkarılmasının önüne geçilmiş oldu.Soruşturma başlatıldıKonuyla ilgili olarak Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.Mücadele kararlılıkla sürüyorGümrükler Muhafaza teşkilatının, kültür varlıklarının korunması, tarihi miras kaçakçılığının önlenmesi ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla mücadelesinin kararlılıkla devam ettiği belirtildi.
Gümrükte tarihi eser alarmı: Türkiye’den kaçırılmak üzereyken yakalandı
