Gümrükte tarihi eser alarmı: Türkiye’den kaçırılmak üzereyken yakalandı
Gümrükte tarihi eser alarmı: Türkiye’den kaçırılmak üzereyken yakalandı
07.03.2026
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İzmir Çeşme Ulusoy Limanı'ndan İtalya'ya kaçırılmak istenilen 7 bin 550 sikke ve figüre el koydu.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında, İtalya'nın Trieste Limanı'na gitmek üzere Çeşme Ulusoy Limanı'na gelen bir araç riskli olarak değerlendirildi.X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edildiAraca yönelik yapılan x-ray taramasında şüpheli yoğunluk belirlendi. Bunun üzerine gerçekleştirilen detaylı aramada, yasal yük içine gizlenmiş 15 pakette, farklı ebatlarda 7 bin 550 sikke ve figür türünde tarihi eser ele geçirildi.Tarihi ve kültürel mirasın yurt dışına çıkarılması önlendiOperasyonla birlikte ülkenin tarihi ve kültürel mirasının yurt dışına çıkarılmasının önüne geçilmiş oldu.Soruşturma başlatıldıKonuyla ilgili olarak Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.Mücadele kararlılıkla sürüyorGümrükler Muhafaza teşkilatının, kültür varlıklarının korunması, tarihi miras kaçakçılığının önlenmesi ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla mücadelesinin kararlılıkla devam ettiği belirtildi.
© AAİzmir Çeşme Ulusoy Limanı’nda tarihi eser operasyonu: 7 bin 550 sikke ve figür ele geçirildi
İzmir Çeşme Ulusoy Limanı’nda tarihi eser operasyonu: 7 bin 550 sikke ve figür ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2026
© AA
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İzmir Çeşme Ulusoy Limanı’ndan İtalya’ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 sikke ve figüre el koydu. Risk analizi sonrası şüpheli bulunan araçta yapılan x-ray taraması ve detaylı aramada, yasal yük içine gizlenmiş 15 pakette tarihi eser bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İzmir Çeşme Ulusoy Limanı’ndan İtalya’ya kaçırılmak istenilen 7 bin 550 sikke ve figüre el koydu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında, İtalya’nın Trieste Limanı’na gitmek üzere Çeşme Ulusoy Limanı’na gelen bir araç riskli olarak değerlendirildi.

X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edildi

Araca yönelik yapılan x-ray taramasında şüpheli yoğunluk belirlendi. Bunun üzerine gerçekleştirilen detaylı aramada, yasal yük içine gizlenmiş 15 pakette, farklı ebatlarda 7 bin 550 sikke ve figür türünde tarihi eser ele geçirildi.

Tarihi ve kültürel mirasın yurt dışına çıkarılması önlendi

Operasyonla birlikte ülkenin tarihi ve kültürel mirasının yurt dışına çıkarılmasının önüne geçilmiş oldu.

Soruşturma başlatıldı

Konuyla ilgili olarak Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

Mücadele kararlılıkla sürüyor

Gümrükler Muhafaza teşkilatının, kültür varlıklarının korunması, tarihi miras kaçakçılığının önlenmesi ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla mücadelesinin kararlılıkla devam ettiği belirtildi.
07.03.2026
TÜRKİYE
Etiler’de gece kulübü ateşe verildi, saatler sonra sahibi silahlı saldırıda öldürüldü
10:22
