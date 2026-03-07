https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/ticaret-bakanligi-gubre-ham-maddesi-ure-icin-ithalatta-gumruk-vergisi-sifirlandi-1104071611.html
Ticaret Bakanlığı: Gübre ham maddesi üre için ithalatta gümrük vergisi sıfırlandı
Ticaret Bakanlığı: Gübre ham maddesi üre için ithalatta gümrük vergisi sıfırlandı
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, gübrenin ham maddesi üre için ithalatta gümrük vergisinin sıfırlandığını bildirdi. Açıklamada kararın, gıda ürünlerinde herhangi bir fiyat... 07.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-07T02:12+0300
2026-03-07T02:12+0300
2026-03-07T02:12+0300
türki̇ye
ticaret bakanlığı
üre
gübre
gümrük vergisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/14/1050011668_1:0:863:485_1920x0_80_0_0_5b48d767fc6d812090398faba8d9ad9f.jpg
Ticaret Bakanlığı Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan bölgedeki gerginlik sebebiyle 'tarım sektöründe üreticilerin maliyetlerinin artmasını önlemek ve bu suretle gıda ürünlerinde herhangi bir fiyat artışının önüne geçmek amacıyla, gübre sektöründe arz güvenliğini teminen üre cinsi eşya için gümrük vergilerinin sıfırlandığını' bildirdi.Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/erdogan-ile-selman-telefonda-gorustu-1104071476.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/14/1050011668_108:0:755:485_1920x0_80_0_0_f97cb98f46a7b61aec53fc2b2dccace5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ticaret bakanlığı, üre, gübre, gümrük vergisi
ticaret bakanlığı, üre, gübre, gümrük vergisi
Ticaret Bakanlığı: Gübre ham maddesi üre için ithalatta gümrük vergisi sıfırlandı
Ticaret Bakanlığı, gübrenin ham maddesi üre için ithalatta gümrük vergisinin sıfırlandığını bildirdi. Açıklamada kararın, gıda ürünlerinde herhangi bir fiyat artışının önüne geçmek amacıyla alındığı bildirildi.
Ticaret Bakanlığı Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan bölgedeki gerginlik sebebiyle 'tarım sektöründe üreticilerin maliyetlerinin artmasını önlemek ve bu suretle gıda ürünlerinde herhangi bir fiyat artışının önüne geçmek amacıyla, gübre sektöründe arz güvenliğini teminen üre cinsi eşya için gümrük vergilerinin sıfırlandığını' bildirdi.
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bölgemizdeki gelişmeler ve tedarik süreçlerine yansımaları dikkate alınarak tarım sektöründe üreticilerimizin maliyetlerinin artmasını önlemek ve bu suretle gıda ürünlerinde herhangi bir fiyat artışının önüne geçmek amacıyla gübre sektöründe arz güvenliğini teminen üre cinsi eşya için gümrük vergileri sıfırlanmıştır. Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli ve istişare içinde gıda ürünlerinde arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanmasını teminen iç ve dış piyasaları yakından takip etmeye, üretici ve tüketiciyi birlikte koruyacak şekilde gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir."