Erdoğan ile Selman telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede bölgedeki çatışmalı süreç ve son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’a yönelik saldırılar nedeniyle Veliaht Prens Selman’a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Görüşmede bölgedeki çatışmalı süreç ve son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’a yönelik saldırılar nedeniyle Veliaht Prens Selman’a geçmiş olsun dileklerini iletti.