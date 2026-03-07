Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Erdoğan ile Selman telefonda görüştü
Erdoğan ile Selman telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, Suudi...
türki̇ye
türkiye
suudi arabistan veliaht prensi muhammed bin selman
veliaht prens
suudi arabistan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede bölgedeki çatışmalı süreç ve son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’a yönelik saldırılar nedeniyle Veliaht Prens Selman’a geçmiş olsun dileklerini iletti.
türki̇ye
suudi arabistan
türkiye, suudi arabistan veliaht prensi muhammed bin selman, veliaht prens, suudi arabistan
