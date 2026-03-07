https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/suudi-basini-hamaneyin-oglu-saldirida-yaralanmis-olabilir-1104086549.html
Suudi basını: Hamaney’in oğlu saldırıda yaralanmış olabilir
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan merkezli Al Hadath televizyonu, İran’ın hayatını kaybeden dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in oğlu Mojtaba Hamaney’in bir saldırıda yaralanmış olabileceğini ileri sürdü.Haberde, “Bazı değerlendirmelere göre, Mojtaba Hamaney saldırıda yaralandı ancak hala hayatta” ifadelerine yer verildi.Ayetullah Ali Hamaney, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı askeri operasyonun ilk gününde öldürülmüştü. İran’da bu olay üzerine 40 günlük yas ilan edilmişti. İran, bu saldırıya misilleme olarak İsrail topraklarına ve Ortadoğu’daki Amerikan askeri hedeflerine yönelik saldırılar düzenliyor.
