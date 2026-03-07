Türkiye
İran Meclis Başkanı Kalibaf: ABD üslerinin varlığı devam ettiği sürece ülkeler huzur yüzü görmeyecek
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, bölgelerinde ABD üsleri var olduğu sürece ülkelerin huzura kavuşamayacağını söyledi.
İran ile ABD ve İsrail arasında devam eden çatışmalar ile İran’ın bölge ülkelerinde yer alan ABD üslerine yönelik saldırılarına ilişkin ülke liderlerinin açıklamalarının ardından Meclis Başkanı Kalibaf da X sosyal medya platformunda paylaşımda bulundu.Kalibaf, İran’ın savunma politikalarının ABD-İsrail saldırısında ölen İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ilkelerine dayandığını belirterek, "Bölgede ABD üslerinin varlığı devam ettiği sürece, ülkeler huzur yüzü görmeyecek" dedi.Meclis Başkanı, tüm yetkililerin ve halkın bu konuda hemfikir olduğunu belirtti.
© AA / Fatemeh Bahrami
© AA / Fatemeh Bahrami
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, bölgelerinde ABD üsleri var olduğu sürece ülkelerin huzura kavuşamayacağını söyledi.
İran ile ABD ve İsrail arasında devam eden çatışmalar ile İran’ın bölge ülkelerinde yer alan ABD üslerine yönelik saldırılarına ilişkin ülke liderlerinin açıklamalarının ardından Meclis Başkanı Kalibaf da X sosyal medya platformunda paylaşımda bulundu.
Kalibaf, İran’ın savunma politikalarının ABD-İsrail saldırısında ölen İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ilkelerine dayandığını belirterek, "Bölgede ABD üslerinin varlığı devam ettiği sürece, ülkeler huzur yüzü görmeyecek" dedi.
Meclis Başkanı, tüm yetkililerin ve halkın bu konuda hemfikir olduğunu belirtti.
