https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/sarkici-hande-yener-hakkinda-cumhurbaskanina-hakaret-sorusturmasi--1104080982.html
Şarkıcı Hande Yener hakkında Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması
Şarkıcı Hande Yener hakkında Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Hande Yener hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. 07.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-07T15:30+0300
2026-03-07T15:30+0300
2026-03-07T15:51+0300
türki̇ye
hande yener
soruşturma
cumhurbaşkanına hakaret
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104080/92/1040809266_0:106:2047:1257_1920x0_80_0_0_562f5abf8f8576390c9d031a9899b227.jpg
Ünlü şarkıcı Hande Yener hakkında konser sırasında söylediği sözler nedeniyle 'Anayasal düzeni hedef aldığı' ve 'Cumhurbaşkanına hakarete yönelik sözleri' gerekçesiyle soruşturma açıldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/sahte-sosyal-medya-hesaplarindan-yaniltici-bilgi-yayilmasina-dair-sorusturma-6-supheli-gozaltina-1102893556.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104080/92/1040809266_115:0:1932:1363_1920x0_80_0_0_922d5047e20c32336a00faf5cabeeed1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hande yener, soruşturma, cumhurbaşkanına hakaret
hande yener, soruşturma, cumhurbaşkanına hakaret
Şarkıcı Hande Yener hakkında Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması
15:30 07.03.2026 (güncellendi: 15:51 07.03.2026)
Ünlü şarkıcı Hande Yener hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Ünlü şarkıcı Hande Yener hakkında konser sırasında söylediği sözler nedeniyle 'Anayasal düzeni hedef aldığı' ve 'Cumhurbaşkanına hakarete yönelik sözleri' gerekçesiyle soruşturma açıldığı belirtildi.