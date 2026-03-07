Türkiye
Şarkıcı Hande Yener hakkında Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması
Şarkıcı Hande Yener hakkında Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması
Ünlü şarkıcı Hande Yener hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. 07.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-07T15:30+0300
2026-03-07T15:51+0300
Ünlü şarkıcı Hande Yener hakkında konser sırasında söylediği sözler nedeniyle 'Anayasal düzeni hedef aldığı' ve 'Cumhurbaşkanına hakarete yönelik sözleri' gerekçesiyle soruşturma açıldığı belirtildi.
15:30 07.03.2026 (güncellendi: 15:51 07.03.2026)
Ünlü şarkıcı Hande Yener hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Ünlü şarkıcı Hande Yener hakkında konser sırasında söylediği sözler nedeniyle 'Anayasal düzeni hedef aldığı' ve 'Cumhurbaşkanına hakarete yönelik sözleri' gerekçesiyle soruşturma açıldığı belirtildi.
