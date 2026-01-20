https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/sahte-sosyal-medya-hesaplarindan-yaniltici-bilgi-yayilmasina-dair-sorusturma-6-supheli-gozaltina-1102893556.html
Sahte sosyal medya hesaplarından yanıltıcı bilgi yayılmasına dair soruşturma: 6 şüpheli gözaltına alındı
Sahte sosyal medya hesaplarından yanıltıcı bilgi yayılmasına dair soruşturma: 6 şüpheli gözaltına alındı
Muğla'da 6 şüpheli sahte sosyal medya hesaplarıyla Cumhurbaşkanı ve kamu görevlilerine hakarette bulundukları ve yanıltıcı bilgiyi yaydıkları gerekçesiyle... 20.01.2026
Sahte sosyal medya hesaplarından yanıltıcı bilgi yayılmasına dair soruşturma: 6 şüpheli gözaltına alındı
21:25 20.01.2026 (güncellendi: 21:26 20.01.2026)
Muğla'da 6 şüpheli sahte sosyal medya hesaplarıyla Cumhurbaşkanı ve kamu görevlilerine hakarette bulundukları ve yanıltıcı bilgiyi yaydıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sahte sosyal medya hesaplarına yönelik şikayetler üzerine soruşturma başlattığı bildirildi.
Soruşturma kapsamında 'hakaret', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak', 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Emniyet ekiplerinin Bodrum, Marmaris ve Milas'ta iş adreslerinde ve ikametlerinde bulunamayan şüphelilerden dördünün Seydikemer ilçesindeki bir villada, ikisinin ise ikametlerinden gözaltına alındığı aktarıldı.
Operasyondan önce gözaltı bilgisine ulaştıkları için cep telefonlarını değiştirdikleri öğrenilen zanlıların iş yerleri ve ikametlerindeki dijital materyallere el kondu.
Şüphelilerin işlemleri yapılmak üzere Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.