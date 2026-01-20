https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/sahte-sosyal-medya-hesaplarindan-yaniltici-bilgi-yayilmasina-dair-sorusturma-6-supheli-gozaltina-1102893556.html

Sahte sosyal medya hesaplarından yanıltıcı bilgi yayılmasına dair soruşturma: 6 şüpheli gözaltına alındı

Sahte sosyal medya hesaplarından yanıltıcı bilgi yayılmasına dair soruşturma: 6 şüpheli gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Muğla'da 6 şüpheli sahte sosyal medya hesaplarıyla Cumhurbaşkanı ve kamu görevlilerine hakarette bulundukları ve yanıltıcı bilgiyi yaydıkları gerekçesiyle... 20.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-20T21:25+0300

2026-01-20T21:25+0300

2026-01-20T21:26+0300

türki̇ye

muğla

bodrum

marmaris

cumhuriyet başsavcılığı

soruşturma

sosyal medya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/18/1095641118_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c1bbc594e080f33e2ad0ae0e803cfa16.jpg

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sahte sosyal medya hesaplarına yönelik şikayetler üzerine soruşturma başlattığı bildirildi.Soruşturma kapsamında 'hakaret', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak', 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Emniyet ekiplerinin Bodrum, Marmaris ve Milas'ta iş adreslerinde ve ikametlerinde bulunamayan şüphelilerden dördünün Seydikemer ilçesindeki bir villada, ikisinin ise ikametlerinden gözaltına alındığı aktarıldı.Operasyondan önce gözaltı bilgisine ulaştıkları için cep telefonlarını değiştirdikleri öğrenilen zanlıların iş yerleri ve ikametlerindeki dijital materyallere el kondu.Şüphelilerin işlemleri yapılmak üzere Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/cumhurbaskani-erdogan-atlas-caglayanin-annesiyle-gorustu-1102892742.html

türki̇ye

muğla

bodrum

marmaris

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

muğla, bodrum, marmaris, cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma, sosyal medya