Ryabkov: ABD’nin Yeni START sonrası anlaşma önerileri gerçekçi değil
Ryabkov: ABD’nin Yeni START sonrası anlaşma önerileri gerçekçi değil
07.03.2026
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Sputnik’e verdiği demeçte, süresi dolan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (Yeni START) yerine getirilebilecek yeni bir anlaşmaya ilişkin ABD ile yürütülen temasları değerlendirdi.Ryabkov, Moskova’nın “yapıcı ve kolaylıkla hayata geçirilebilecek” bir post-Yeni START girişimi sunduğunu ancak Washington’un bunu reddettiğini belirterek, şunları ifade etti:Ryabkov, ABD’nin Pekin’in tutumunu bildiği halde Çin’i olası yeni anlaşmaya dahil etmeye çalıştığını belirterek şunları ekledi:
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Sputnik’e verdiği demeçte, süresi dolan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (Yeni START) yerine getirilebilecek yeni bir anlaşmaya ilişkin ABD ile yürütülen temasları değerlendirdi.
Ryabkov, Moskova’nın “yapıcı ve kolaylıkla hayata geçirilebilecek” bir post-Yeni START girişimi sunduğunu ancak Washington’un bunu reddettiğini belirterek, şunları ifade etti:
ABD, bizim yapıcı ve uygulanabilir teklifimizi reddederek, yerine bizim açımızdan gerçekçi olmayan alternatif fikirler ortaya koydu.
Ryabkov, ABD’nin Pekin’in tutumunu bildiği halde Çin’i olası yeni anlaşmaya dahil etmeye çalıştığını belirterek şunları ekledi:
ABD, herhangi bir yeni anlaşmanın geliştirilmesine yönelik tüm perspektifi, Çin’in bu anlaşmaya taraf olmasına kilitledi. Amerikalıların, Çinli dostlarımızın tutarlı pozisyonundan haberdar oldukları açık. Çin, mevcut aşamada böyle bir anlaşmanın parçası olma ihtimalini kesin biçimde reddediyor. Buradan mantıken şu sonuç çıkıyor: Bugün itibarıyla yeni bir anlaşmadan söz etmek için hiçbir zemin yok.