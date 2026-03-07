Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/ryabkov-abdnin-yeni-start-sonrasi-anlasma-onerileri-gercekci-degil-1104071209.html
Ryabkov: ABD’nin Yeni START sonrası anlaşma önerileri gerçekçi değil
Ryabkov: ABD’nin Yeni START sonrası anlaşma önerileri gerçekçi değil
07.03.2026
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Sputnik’e verdiği demeçte, süresi dolan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (Yeni START) yerine getirilebilecek yeni bir anlaşmaya ilişkin ABD ile yürütülen temasları değerlendirdi.Ryabkov, Moskova’nın “yapıcı ve kolaylıkla hayata geçirilebilecek” bir post-Yeni START girişimi sunduğunu ancak Washington’un bunu reddettiğini belirterek, şunları ifade etti:Ryabkov, ABD’nin Pekin’in tutumunu bildiği halde Çin’i olası yeni anlaşmaya dahil etmeye çalıştığını belirterek şunları ekledi:
Ryabkov: ABD’nin Yeni START sonrası anlaşma önerileri gerçekçi değil

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, süresi dolan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (Yeni START) yerine geçecek olası anlaşma için ABD’nin ‘gerçekçi olmayan’ öneriler sunduğunu, Washington’un Çin’in açık tutumuna rağmen Pekin’i yeni mutabakata dahil etmeye çalıştığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Sputnik’e verdiği demeçte, süresi dolan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (Yeni START) yerine getirilebilecek yeni bir anlaşmaya ilişkin ABD ile yürütülen temasları değerlendirdi.
Ryabkov, Moskova’nın “yapıcı ve kolaylıkla hayata geçirilebilecek” bir post-Yeni START girişimi sunduğunu ancak Washington’un bunu reddettiğini belirterek, şunları ifade etti:
ABD, bizim yapıcı ve uygulanabilir teklifimizi reddederek, yerine bizim açımızdan gerçekçi olmayan alternatif fikirler ortaya koydu.
Ryabkov, ABD’nin Pekin’in tutumunu bildiği halde Çin’i olası yeni anlaşmaya dahil etmeye çalıştığını belirterek şunları ekledi:
ABD, herhangi bir yeni anlaşmanın geliştirilmesine yönelik tüm perspektifi, Çin’in bu anlaşmaya taraf olmasına kilitledi. Amerikalıların, Çinli dostlarımızın tutarlı pozisyonundan haberdar oldukları açık. Çin, mevcut aşamada böyle bir anlaşmanın parçası olma ihtimalini kesin biçimde reddediyor. Buradan mantıken şu sonuç çıkıyor: Bugün itibarıyla yeni bir anlaşmadan söz etmek için hiçbir zemin yok.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2026
DÜNYA
Çin: Pekin'in Rusya-ABD nükleer silahsızlanma görüşmelerine katılımı şu aşamada gerçekçi değil
27 Şubat, 11:43
