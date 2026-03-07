Ryabkov: ABD’nin Yeni START sonrası anlaşma önerileri gerçekçi değil

ABD, herhangi bir yeni anlaşmanın geliştirilmesine yönelik tüm perspektifi, Çin’in bu anlaşmaya taraf olmasına kilitledi. Amerikalıların, Çinli dostlarımızın tutarlı pozisyonundan haberdar oldukları açık. Çin, mevcut aşamada böyle bir anlaşmanın parçası olma ihtimalini kesin biçimde reddediyor. Buradan mantıken şu sonuç çıkıyor: Bugün itibarıyla yeni bir anlaşmadan söz etmek için hiçbir zemin yok.