Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/cin-pekinin-rusya-abd-nukleer-silahsizlanma-gorusmelerine-katilimi-su-asamada-gercekci-degil-1103857665.html
Çin: Pekin'in Rusya-ABD nükleer silahsızlanma görüşmelerine katılımı şu aşamada gerçekçi değil
Çin: Pekin'in Rusya-ABD nükleer silahsızlanma görüşmelerine katılımı şu aşamada gerçekçi değil
Sputnik Türkiye
Çin’in nükleer güç kapasitesinin ABD ve Rusya ile kıyaslanamayacak ölçüde daha düşük olduğunu belirten Mao, üçlü müzakere önerisine sıcak bakmadıklarını... 27.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-27T11:43+0300
2026-02-27T11:43+0300
dünya
abd
marco rubio
rusya
çin
sputnik
mao ning
nükleer
nükleer anlaşma
stratejik saldırı silahlarının azaltılması anlaşması (start-3)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103791972_6:0:1274:713_1920x0_80_0_0_bf5e79e75a4c5257cbb6b5f7ba475057.jpg
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD ile Rusya arasında yürütülmesi planlanan nükleer silahsızlanma görüşmelerine Çin’in de dahil edilmesi yönündeki çağrıları değerlendirdi.Basın toplantısında Sputnik muhabirinin sorusuna yanıt veren Mao, Çin’in nükleer kapasitesinin ABD ve Rusya ile aynı seviyede olmadığını belirterek, Pekin’in bu aşamada üçlü müzakerelere katılmasının adil ve uygulanabilir olmadığını söyledi.Mao, Çin’in nükleer güç kapasitesinin ABD ve Rusya ile kıyaslanamayacak ölçüde daha düşük olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:Rubio: Üçlü anlaşma dünya için iyi olurABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio daha önce yaptığı açıklamada, nükleer silahlarla ilgili herhangi bir yeni anlaşmanın yalnızca ABD ve Rusya’yı değil, aynı zamanda Çin’i de kapsaması gerektiğini söylemişti. Rubio’ya göre üç ülkenin yer alacağı bir anlaşma küresel güvenlik açısından önemli bir adım olabilir.Yeni START anlaşmasının süresi dolduABD ile Rusya arasında stratejik nükleer silahların sınırlandırılmasını öngören Yeni START anlaşmasının süresi 5 Şubat’ta sona erdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın bir yıl daha anlaşmadaki kısıtlamalara uymaya hazır olduğunu söylemişti. Rus lider, bu adımın ancak ABD’nin de karşılık vermesi halinde anlamlı sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/afganistan-pakistan-gerilimi-artiyor-misillemeler-misillemeleri-kovaladi-1103847062.html
rusya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103791972_164:0:1115:713_1920x0_80_0_0_1f25b51d521d78e2173c95a5a8e0ea4a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, marco rubio, rusya, çin, sputnik, mao ning, nükleer, nükleer anlaşma, stratejik saldırı silahlarının azaltılması anlaşması (start-3)
abd, marco rubio, rusya, çin, sputnik, mao ning, nükleer, nükleer anlaşma, stratejik saldırı silahlarının azaltılması anlaşması (start-3)

Çin: Pekin'in Rusya-ABD nükleer silahsızlanma görüşmelerine katılımı şu aşamada gerçekçi değil

11:43 27.02.2026
© FotoğrafÇin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2026
© Fotoğraf
Abone ol
Çin’in nükleer güç kapasitesinin ABD ve Rusya ile kıyaslanamayacak ölçüde daha düşük olduğunu belirten Mao, üçlü müzakere önerisine sıcak bakmadıklarını kaydetti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD ile Rusya arasında yürütülmesi planlanan nükleer silahsızlanma görüşmelerine Çin’in de dahil edilmesi yönündeki çağrıları değerlendirdi.

Basın toplantısında Sputnik muhabirinin sorusuna yanıt veren Mao, Çin’in nükleer kapasitesinin ABD ve Rusya ile aynı seviyede olmadığını belirterek, Pekin’in bu aşamada üçlü müzakerelere katılmasının adil ve uygulanabilir olmadığını söyledi.

Mao, Çin’in nükleer güç kapasitesinin ABD ve Rusya ile kıyaslanamayacak ölçüde daha düşük olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Çin’in nükleer kuvvetleri, ABD ve Rusya’nınkilerle tamamen farklı bir seviyede. Bu nedenle Çin’den ABD ve Rusya ile sözde üçlü nükleer silahsızlanma müzakerelerine katılmasını istemek şu aşamada adil, makul veya uygulanabilir değil.”

Rubio: Üçlü anlaşma dünya için iyi olur

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio daha önce yaptığı açıklamada, nükleer silahlarla ilgili herhangi bir yeni anlaşmanın yalnızca ABD ve Rusya’yı değil, aynı zamanda Çin’i de kapsaması gerektiğini söylemişti. Rubio’ya göre üç ülkenin yer alacağı bir anlaşma küresel güvenlik açısından önemli bir adım olabilir.

Yeni START anlaşmasının süresi doldu

ABD ile Rusya arasında stratejik nükleer silahların sınırlandırılmasını öngören Yeni START anlaşmasının süresi 5 Şubat’ta sona erdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın bir yıl daha anlaşmadaki kısıtlamalara uymaya hazır olduğunu söylemişti. Rus lider, bu adımın ancak ABD’nin de karşılık vermesi halinde anlamlı sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.
Afganistan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2026
DÜNYA
Pakistan - Afganistan: Kabil'de patlamalar kaydedildi
03:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала