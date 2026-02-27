https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/cin-pekinin-rusya-abd-nukleer-silahsizlanma-gorusmelerine-katilimi-su-asamada-gercekci-degil-1103857665.html

Çin: Pekin'in Rusya-ABD nükleer silahsızlanma görüşmelerine katılımı şu aşamada gerçekçi değil

Çin: Pekin'in Rusya-ABD nükleer silahsızlanma görüşmelerine katılımı şu aşamada gerçekçi değil

Sputnik Türkiye

27.02.2026

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103791972_6:0:1274:713_1920x0_80_0_0_bf5e79e75a4c5257cbb6b5f7ba475057.jpg

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD ile Rusya arasında yürütülmesi planlanan nükleer silahsızlanma görüşmelerine Çin’in de dahil edilmesi yönündeki çağrıları değerlendirdi.Basın toplantısında Sputnik muhabirinin sorusuna yanıt veren Mao, Çin’in nükleer kapasitesinin ABD ve Rusya ile aynı seviyede olmadığını belirterek, Pekin’in bu aşamada üçlü müzakerelere katılmasının adil ve uygulanabilir olmadığını söyledi.Mao, Çin’in nükleer güç kapasitesinin ABD ve Rusya ile kıyaslanamayacak ölçüde daha düşük olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:Rubio: Üçlü anlaşma dünya için iyi olurABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio daha önce yaptığı açıklamada, nükleer silahlarla ilgili herhangi bir yeni anlaşmanın yalnızca ABD ve Rusya’yı değil, aynı zamanda Çin’i de kapsaması gerektiğini söylemişti. Rubio’ya göre üç ülkenin yer alacağı bir anlaşma küresel güvenlik açısından önemli bir adım olabilir.Yeni START anlaşmasının süresi dolduABD ile Rusya arasında stratejik nükleer silahların sınırlandırılmasını öngören Yeni START anlaşmasının süresi 5 Şubat’ta sona erdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın bir yıl daha anlaşmadaki kısıtlamalara uymaya hazır olduğunu söylemişti. Rus lider, bu adımın ancak ABD’nin de karşılık vermesi halinde anlamlı sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

2026

