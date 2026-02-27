Çin: Pekin'in Rusya-ABD nükleer silahsızlanma görüşmelerine katılımı şu aşamada gerçekçi değil
Çin’in nükleer güç kapasitesinin ABD ve Rusya ile kıyaslanamayacak ölçüde daha düşük olduğunu belirten Mao, üçlü müzakere önerisine sıcak bakmadıklarını kaydetti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD ile Rusya arasında yürütülmesi planlanan nükleer silahsızlanma görüşmelerine Çin’in de dahil edilmesi yönündeki çağrıları değerlendirdi.
Basın toplantısında Sputnik muhabirinin sorusuna yanıt veren Mao, Çin’in nükleer kapasitesinin ABD ve Rusya ile aynı seviyede olmadığını belirterek, Pekin’in bu aşamada üçlü müzakerelere katılmasının adil ve uygulanabilir olmadığını söyledi.
Mao, Çin’in nükleer güç kapasitesinin ABD ve Rusya ile kıyaslanamayacak ölçüde daha düşük olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Çin’in nükleer kuvvetleri, ABD ve Rusya’nınkilerle tamamen farklı bir seviyede. Bu nedenle Çin’den ABD ve Rusya ile sözde üçlü nükleer silahsızlanma müzakerelerine katılmasını istemek şu aşamada adil, makul veya uygulanabilir değil.”
Rubio: Üçlü anlaşma dünya için iyi olur
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio daha önce yaptığı açıklamada, nükleer silahlarla ilgili herhangi bir yeni anlaşmanın yalnızca ABD ve Rusya’yı değil, aynı zamanda Çin’i de kapsaması gerektiğini söylemişti. Rubio’ya göre üç ülkenin yer alacağı bir anlaşma küresel güvenlik açısından önemli bir adım olabilir.
Yeni START anlaşmasının süresi doldu
ABD ile Rusya arasında stratejik nükleer silahların sınırlandırılmasını öngören Yeni START anlaşmasının süresi 5 Şubat’ta sona erdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın bir yıl daha anlaşmadaki kısıtlamalara uymaya hazır olduğunu söylemişti. Rus lider, bu adımın ancak ABD’nin de karşılık vermesi halinde anlamlı sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.
