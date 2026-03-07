Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Dmitriyev: AB'yi dev bir tsunami bekliyor

Türkiye
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Avrupa Birliği'ni (AB) enerji politikalarındaki yanlış kararların ardından büyük bir tsunami'nin beklediği konusunda uyardı. Dmitriyev açıklamasında yanlış kararların AB'yi, Orta Doğu'daki tırmanışın ardından zor durumda bıraktığının altını çizdi.Dmitriyev, Polonya Başbakanı Donald Tusk’ın sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşımına ilişkin, "Ortadoğu'daki kaosun ardından kim kazançlı çıkıyor?" dedi.Dmitriyev, Tusk'a cevaben şu cümleleri kaydetti:
17:33 07.03.2026
© Sputnik / Aleksandr GalperinRusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Avrupa Birliği'ni (AB) enerji politikalarındaki yanlış kararların ardından büyük bir tsunami'nin beklediği konusunda uyardı.
Dmitriyev açıklamasında yanlış kararların AB'yi, Orta Doğu'daki tırmanışın ardından zor durumda bıraktığının altını çizdi.
Dmitriyev, Polonya Başbakanı Donald Tusk’ın sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşımına ilişkin, "Ortadoğu'daki kaosun ardından kim kazançlı çıkıyor?" dedi.
Dmitriyev, Tusk'a cevaben şu cümleleri kaydetti:

Bu, enerji güvenliğini tehlikeye atan ve AB'nin enerji güvenliğini riske atan Avrupa bürokratlarının hatalı kararları. Enerji ve gerçeklik konusunda bir tsunami geliyor. Ursula'ya ve Kaja'ya selam söyleyin.

