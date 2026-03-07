https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/kolombiya-lideri-petrodan-trumpa-netanyahu-ile-arana-mesafe-koy-cagrisi-1104074046.html
Kolombiya lideri Petro'dan Trump'a 'Netanyahu ile arana mesafe koy' çağrısı
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump’a İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile "arasına mesafe koyması" çağrısında bulundu.Petro, ABD’li sivil haklar hareketinin simge isimlerinden Jesse Jackson’ın Chicago’da düzenlenen cenaze töreninde yaptığı konuşmada, Orta Doğu'da devam eden çatışmalara değindi.Petro, Jackson’ı Amerika kıtasındaki Afrika kökenli halkların "özgürlük mücadelesinin yaşayan sembolü" olarak nitelendirdi.Petro: Trump'ın Netanyahu'dan ayrılma zamanı geldiTrump’ı, Netanyahu ile arasına mesafe koymaya çağıran Petro, "Bugün ABD Başkanı'nın, kendisini insanlığı uçuruma sürükleyen kişiden (Netanyahu) tamamen ayrılmasının zamanıdır." ifadesini kullandı.Petro, Orta Doğu'da devam eden çatışmalara dikkati çekerek, "Hepimizin birleşme vakti geldi çünkü füzelere karşı durabilecek hiçbir silah yoktur. Onların karşısında durabilecek tek şey, arkasına kitleleri yani tüm insanlığı almış olan sözün gücüdür." değerlendirmesinde bulundu.Bölgede artan askeri gerilimden Netanyahu’yu sorumlu tutan Petro, Orta Doğu'da barışın süratle sağlanması gerektiğini vurguladı.
kolombiya
